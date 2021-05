Save the Date: Holsteiner Verbandshengste am 1. Mai auf ClipMyHorse.TV

Beendete im vergangenen Jahr seine Sportprüfung im deutlich sehr guten Bereich als Klassenprimus und wird im Training am 1. Mai von Maximilian Gräfe präsentiert: Crack v. Cornet Obolensky (Foto: Janne Bugtrup)

(Elmshorn) Sie sind noch auf der Suche nach einem Holsteiner Hengst für Ihre Stute? Dann sollten Sie sich die Präsentation der vier bis sechs Jahre alten Vererber der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH am kommenden Samstag via ClipMyHorse.TV nicht entgehen lassen.



Mit dabei sind Dubliner v. Dinken, Cardentos v. Cardento, Charaktervoll v. Comme il Faut und Cahil v. Cornet Obolensky aus dem Jahrgang 2017. Ein Jahr älter und entsprechend weiter gefördert sind Corfu de la Vie v. Cumano, Chezarro v. Casall und Keaton v. Kannan. Die Sechsjährigen, Khatou-S v. Chaman, United Way v. Uriko und Crack v. Cornet Obolensky, zählen zu den älteren Junghengsten und können ihr Potential im Parcours schon eindrucksvoll unter Beweis stellen. In den Sätteln der Vererber werden Maximilian Gräfe, Massimo Bonomi, Marten Witt und Jesse Luther Platz nehmen und sie auf dem Herbert-Blöcker-Platz in einem altersentsprechenden Parcours in Szene setzen. „Eine züchterische Entscheidungshilfe, die besonders in dieser von Turnierabsagen geprägten Zeit ein zusätzlicher Service ist“, erklärt Norbert Boley die Initiative. Neben der Entwicklung der jungen Hengste steht darüber hinaus deren erste Nachzucht im Fokus. Per Video-Einspieler bekommen die Zuschauer einige Fohlen der präsentierten Hengste zu sehen. Als Kommentator wurde Weltmeister und Olympiasieger Franke Sloothaak gewonnen. Los geht’s um 11 Uhr. Also: Am 1. Mai einschalten und ClipMyHorse.TV schauen!

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V.