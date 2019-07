Schlagerstar Claudia Jung übernimmt Rolle der Dr. Susan Thomson bei Dasinger Karl May-Festspielen

Foto von Fred Schöllhorn: Schlagerstar Claudia Jung auf der Pressekonferenz zur Jubiläumssaison der Süddeutschen Karl MayFestspiele: Dass sie so schnell selbst wieder Teil des Ensembles werden würde, hatte sie damals noch nicht gedacht....

Pressemitteilung 26.07.2019



Spontanes Comeback auf die Festspiel-Bühne Schlagerstar Claudia Jung übernimmt die Rolle der Dr. Susan Thomson bei den Dasinger Karl May-Festspielen und springt für die verletzte Cora Schön ein – Heute (Freitag) ist Premiere.

Wenn heute Abend (Freitag, 26. Juli 2019, 20 Uhr) die Süddeutschen Karl May-Festspiele in Dasing in ihre 15. Saison starten, darf sich das Publikum auf eine handfeste Überraschung freuen. Als Ärztin Dr. Susan Thomson, die ein schwer krankes Mädchen heilen möchte, reitet dann nämlich Schlagerstar Claudia Jung durch den Wilden Westen. Die Sängerin hat erst vor zwei Tagen zugesagt und springt absolut spontan für Cora Schön ein: Diese hatte sich Anfang der Woche am Sprunggelenk so verletzt, dass sie für mindestens sechs Wochen eine Zwangspause einlegen muss und das Bein nicht belasten darf.

Zunächst war es ein Schock-Moment für Regisseur Peter Görlach: Zwei Tage vor der Generalprobe die Nachricht, dass Cora Schön, in diesem Jahr weibliche Hauptrolle in der Jubiläums-Inszenierung „Old Surehand“, verletzungsbedingt ausfällt. Und dann begannen die Telefonleitungen zu glühen... Auf Görlachs Liste stand auch: Claudia Jung! Festspielsommer mit Winnetou, Old Surehand und Claudia Jung Der Schlagerstar war erst vor einem guten Monat zu Gast auf der Pressekonferenz zur neuen Karl MaySpielzeit in der Dasinger Western-City und blickte damals zurück auf ihr Gastspiel auf der Freilichtbühne im Jahr 2015. „Es war ein besonderes Erlebnis, so nah am Publikum spielen zu dürfen. Und meine Verwandlung in ein rothaariges Biest hat mir große Freude bereitet“, sagte sie. Ob sie sich vorstellen könne, mal wieder mit dabei zu sein und Gesangsmikrofon mit Western-Klamotten zu tauschen, wurde sie von den Journalisten gefragt. „Niemals nie sagen“ war ihre Antwort. Dass es nun aber so schnell gehen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet – und am allerwenigsten Claudia Jung selbst. Am Dienstag Abend gefragt, ob sie einspringen könne und nur wenige Stunden später zugesagt, standen am Mittwoch Abend die ersten Proben für Claudia Jung an – und gleichzeitig schon fast die letzten. Am gestrigen Donnerstag war bereits die Generalprobe. „Ich hatte nicht lange Zeit, darüber nachzudenken. Aber man muss auch spontan sein können“, sagt Claudia Jung, die sich jetzt – wie alle im großen Ensemble – auf den Festspielsommer mit Winnetou und Old Surehand in Dasing freut. Tausend Dank an Claudia; gute Besserung an Cora Ihren Text hat sie quasi über Nacht gelernt – „und ich habe mir das Buch zur Sicherheit auch unters Kopfkissen gelegt“, verrät sie, die Szenenfolge unter Tags geprobt und am Donnerstagabend eine Generalprobe hingelegt, als wäre sie von Beginn der Proben mit dabei gewesen.



„Die Premiere kann kommen“, ist Regisseur Peter Görlach erleichtert und überglücklich, mit Claudia Jung so spontan einen so professionellen, vor allem aber herzlichen Ersatz für Cora Schön gefunden zu haben. „Tausend Dank an Claudia Jung, die uns so kurz vor der Premiere wirklich gerettet hat“, sagt auch Volker Waschk, Geschäftsleiter der Western-City. „Und natürlich eine schnelle Genesung an Cora Schön, die uns, sobald es ihr möglich ist, sicher zu einer Vorstellung besuchen wird. Da Claudia Jung an einem Wochenende nicht zu Karl May nach Dasing kommen kann, wird dann Stefanie Ried die Rolle der Dr. Sue übernehmen. Sie ist bereits seit vielen Jahren als Indianer-Statisten bei den Festspielen dabei und unterstützt das Team hinter den Kulissen.

