Schleppjagdverein von Bayern hält Halbjahresrückblick

Nach Ende der Frühjahrssaison, blickt man beim SvB auf ein sehr aktives Halbjahr zurück.

Bereits 15 offizielle Termine sind inzwischen erfolgreich abgearbeitet. Neben vielen Trainingsarbeiten u. Pflichtaufgaben, war die Meute bei 8 Veranstaltungen im Einsatz und präsentierte Tradition, Kultur und Sport welcher im „ Wittelsbacher Land“ gepflegt wird und Bayern weit Beachtung findet. Im Juli tritt der Verein beim Traditionellen Scharlachrennen in Nördlingen und beim Internationalen Polo Turnier auf Schloss Tagmersheim auf. Solche Präsentationen sind immer eine gute Gelegenheit das Publikum umfassend zu informieren und für die Erhaltung des Sports und der einzigen Foxhound Meute in Bayern zu werben. Auch züchterisch kann der SvB wieder von einem Prachtvollen Wurf berichten, der für die Verjüngung der Meute sorgt. Im August kommen wieder viele Reiter aus ganz Bayern auf die Anlage des Vereins in Gundelsdorf, um den Sport näher kennen zu lernen und sich mit ihrem Pferd für die kommende Herbstsaison vorzubereiten. Hierzu haben drei Bayerische ehem. Olympiareiter der Vielseitigkeit Ihr Kommen zugesagt um den Nachwuchsreitern Unterricht beim Springen von Geländehindernissen zu geben. Diese Trainingswochen werden seit 28 Jahren angeboten und erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Dafür bedankt sich der SvB bei seinen befreundeten Landwirten welche dies mit ermöglichen. Natürlich kommt dies auch der heimischen Wirtschaft und der Marktgemeinde Pöttmes zu gute. Die Herbstsaison wird traditionell am 3. September auf Gut Sedlbrunn bereits zum 22. Mal eröffnet. Ca. 20 weitere Veranstaltungen in Bayern u. Baden Württemberg stehen im Herbstprogramm des Vereins.

Sicher, wird die 60. Jubiläumsjagd auf Herrenchiemsee ein Höhepunkt im Herbst sein. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer übernimmt bereits zum 5. Mal die Schirmherrschaft. Jagdreiter aus ganz Deutschland und dem Ausland bemühen sich bereits jetzt um eine Einladung, um der Meute aus dem Wittelsbacher Land zu folgen. Saisonabschluss ist traditionell Ende November auf Schloss Schleißheim. Mehr über den Schleppjagdverein, seine Veranstaltungen und Jagdtermine findet man auf www.schleppjagd.de

Schleppjagdverein von Bayern