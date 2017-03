Schleppjagdverein von Bayern im Bayrischen Landtag

Begrüßungsrede Landtagspräsidentin Barbara Stamm

Am 9. März präsentiert sich der Schleppjagdverein von Bayern im Rahmen der Bürgerallianz im Bayerischen Landtag in München, ein tolles Erlebnis in den heiligen Hallen der Bayerischen Politik. Toni Wiedeman, Präsident des Schleppjadgvereins von Bayern, sein Vize Robert Guggenberger, Pressesprecherin Sabine Rehage und Vereinsmitglied Niko von Grundherr nehmen diese Gelegenheit wahr, um Abgeordneten und Besuchern das Reiten hinter der Foxhoundmeute näher zu bringen. Zusammen mit Standpartner, dem Deutschen Falknerorden, ist der Präsentationstisch immer gut besucht. Auf einer großen Leinwand werden abwechselnd Fotos von den Schleppjagden und von der Arbeit der Falkner gezeigt. Die zwei mitgebrachten Falken sind sehr fotogen.

Prof. Dr. Jürgen Vocke, MdL a.D., Sprecher der Bürgerallianz Bayern und Präsident des Bayerischen Jagdverbands, begrüßt in seiner Rede die Vertreter der Verbände und freut sich über die zahlreichen Besucher. Landtagspräsidentin Barbara Stamm eröffnet anschließend den ersten bayerischen Bürgerallianztag im ehemaligen Senatssaal des Maximilianeums und zeigt auf, wie wichtig das Ehrenamt und die Vereine für die Erhaltung Bayerischer Kultur und Tradition sind. Mit einem Augenzwinkern nimmt sie Bezug auf den Weltfrauentag und wünscht sich mehr Frauen in leitenden Positionen der Vereine. – Da ist der Schleppjagdverein bestens vertreten mit über 50 % weiblichen Vorstandsmitgliedern.

Später besuchen Gastgeberin und Landtagspräsidentin Barbara Stamm sowie die Staatsminister Dr. Markus Söder, Ilse Aigner und Ulrike Scharf sowie Prof. Dr. Jürgen Vocke den Stand des Schleppjagdvereins um Toni Wiedemann und seine Mannschaft zu begrüßen.

Es ist ein schöner Tag und ein wichtiger Schritt für die Gemeinschaft der Bürgerallianz, die mit allen angeschlossenen Vereinen inzwischen über 2,2 Millionen Mitglieder zählt.

Sabine Rehage

Dr. Markus Söder, Toni Wiedemann, Robert Guggenberger, Niko von Grundherr

Ulrike Scharf, Toni Wiedemann, Robert Guggenberger, Niko von Grundherr, Sabine Rehage

Ilse Aigner, Robert Guggenberger, Sabine Rehage

