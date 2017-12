Schleppjagdverein von Bayern verabschiedet sich in die Winterpause

Foto: Roland Kretschmar, RK-Fotografie.de

Mit einer malerischen Abschlußjagd im Schleißheimer Schlosspark verabschiedet sich der SvB in die Winterpause. Nach einer gelungen Saison haben sich die Equipage und die Foxhoundmeute ihre Erholung wohl verdient.

Untermalt von der Musik der Parforcehorn-Bläsergruppe Anjagd, in der eindrucksvollen Kulisse im Vestibül des Neuen Schlosses Schleißheim, bedankt sich Master und Präsident des Vereins, Toni Wiedemann, bei den Jagdherrschaften, den Mitgliedern, allen Sponsoren und Helfern.

Der Schleppjagdverein von Bayern zeichnet sich aus durch sportliches Reiten hinter der Hundemeute, der Traditionspflege aber auch durch seinen starken Zusammenhalt. Über 30 Jahre führt Toni Wiedemann nun schon die Belange des Vereins, der im August 2012 seinen eigenen Jagdstall in Gundelsdorf (Pöttmes) einweihen konnte.

16 Herbstjagden und Meutepräsentationen haben den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm geboten. In ganz Bayern und Baden-Württemberg ist die Meute unterwegs gewesen. Vom Chiemsee auf die Schwäbische Alb und von Schwandorf in der Oberpfalz nach Schwaiganger zum Landegestüt, der aktive Jagdreiter konnte sich viele wunderbare Ziele aussuchen, um dem Geläut der Hunde zu folgen.

Einige neue Ziele stehen heuer erstmalig auf dem Programm: Unser langjähriges Mitglied Erich Winter feiert seinen runden Geburtstag mit einer tollen Jagd in Matzenbach und die Reiterfreunde um Fritz Honold und Dirk Grube von Gut Westerhart bei Memmingen im Unterallgäu veranstalten ihre erste Schleppjagd. Tolle Vorbereitung und wunderschöne Strecken, wir kommen gerne wieder!

Die Planung für die Saison 2018 ist in vollem Gange. Wir werden die Termine bald bekannt geben!

Die ersten Treffen im neuen Jahr stehen schon fest: am 6. Januar findet das traditionelle Neujahrstreffen mit Hundespaziergang am Kennel statt, zu dem diesmal Staatssekretär Johanhnes Hintersberger erwartet wird. Am 3. März lädt der Schleppjagdverein zum Winterball nach Leutstetten.

Wir wünschen allen Freunden der Schleppjagd eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein glückliches und gesundes Neues Jahr. Horrido!

Sabine Rehage

Schleppjagdverein von Bayern