Schlussbericht - AMERICANA-Boom ungebrochen

Foto americana.de

51.300 Besucher erleben Weltklassereitsport und lassen die Kassen der Aussteller klingeln

Augsburg – Nur ganz knapp wurde der Rekord von 2015 verpasst: 51.300 Besucher kamen aus 28 Ländern auf Europas führende Westernreitveranstaltung um einzukaufen, sich zu informieren und gemeinsam mit Freunden dieses einzigartige Event bis spät in die Nacht zu genießen. Sehr viel Lob gab es für das erstklassige Reitsportprogramm der AMERICANA, wo die Weltelite der Westernreiter ihr Können demonstrierte. Bestens angenommen wurden auch die Vorführungen internationaler Top-Trainer in den dicht umlagerten Reitringen – hier konnten die Besucher ihre Idole aus nächster Nähe erleben. Und so konnte auch das am Samstag einsetzende Regenwetter die Stimmung in der Messe Augsburg nicht trüben – die AMERICANA, so das Fazit von Ausstellern, Turnierteilnehmern und Besuchern ist und bleibt ganz einfach das Maß aller (Western-)Dinge!

Kauffreudiges Publikum – begeisterte Aussteller

Neun von zehn Besuchern haben auf der AMERICANA eingekauft bzw. wollten das noch tun, wie die Befragung durch das Dortmunder Messe-Marktforschungsinstitut Gelszus ergeben hat. Durchschnittlich 465 Euro haben sie ausgegeben – Reiten zählt eben nicht unbedingt zu den preiswertesten Hobbies. Weiter ergab die Befragung: 90% der Besucher reiten selbst, 80% besitzen ein oder mehrere Pferde und (fast) alle sind begeistert: 98% sind mit dem Besuch der AMERICANA voll und ganz zufrieden und empfehlen sie weiter. Entsprechend gut fielen die Ergebnisse der Aussteller aus. Drei von vier Ausstellern (72%) bewerteten den Erfolg ihrer Beteiligung mit „sehr gut“ oder „gut“, 20% mit „befriedigend.“



Begeistert äußert sich AMERICANA-Projektleiter Karlheinz Knöbl vom Veranstalter AFAG: „Wir sind stolz, die Ergebnisse und das hohe Angebotsniveau der Rekord-AMERICANA 2015 wieder erreicht zu haben. Augsburg hat mit dieser Veranstaltung seinen Stellenwert als die Nummer 1 unter den Westernreitveranstaltungen untermauert.“ Noch weiter ging US-Trainerlegende Pat Parelli anlässlich seines ersten Besuchs in Augsburg. Für ihn ist die AMERICANA schlichtweg „The Greatest Westernhorse-Show on Earth“!

Foto americana.de

AMERICANA bringt Kaufkraft in die Region

Wie auch die beiden anderen internationalen AFAG-Messen interlift und GrindTec sorgt die AMERICANA für erhebliche Umsätze in der Region. 12 Prozent der 51.300 Besucher reisen aus dem Ausland an, ein Viertel der Gäste nimmt dafür einen Weg von über 300 Kilometern auf sich. Eineinhalb Tage bleiben AMERICANA-Besucher im Durchschnitt und bescheren der heimischen Hotellerie und Gastronomie ein dickes Umsatzplus.

Bernard Fonck gewinnt mit What A Wave die Bronze Trophy

Das Finale der mit 50.000-added Dollar Preisgeld dotierten Bronze Trophy war ganz großes Kino! 12 herausragende Pferde und Reiter lieferten sich einen packenden Wettkampf vor knapp 5.000 jubelnden Zuschauern. Es gewann der amtierende World Champion: Bernard Fonck punktete auf What A Wave eine 231. Zweiter wurde Publikumsliebling Grischa Ludwig, der mit Nu Chexomatic – dem siegreichen Pferd der AMERICANA 2015 – auf 230 Punkte kam. Der dritte Platz ging wieder nach Belgien, denn Ann Fonck schaffte mit Made In Walla 229,5 Punkte.

Gina-Maria Schumacher auf dem Weg zum World Champion

Die wichtigste Reining der Amateure gewann Gina-Maria Schumacher. Sie stellte Gotta Nifty Gun gewohnt souverän vor. Sie hat nun gute Chancen, auch in diesem Jahr wieder World Champion ihrer Klasse zu werden.

Martina Annovazzi dominiert im Cutting

Martina Annovazzi gewann nach dem Vorlauf auch das Finale des World Cup Cutting Open mit klarem Vorsprung: Auf Highbrow Time holte die 32-jährige Italienerin 154 Punkte. Doch damit nicht genug: Mit ihrem zweiten Pferd Imminent Cat belegte sie auch den zweiten Platz und machte so sogar den Doppelsieg perfekt „Ich bin natürlich total glücklich. Das ist was ganz besonderes, hier bei der Americana in Augsburg zu gewinnen.“

Doppelsieg auch für Giovanni Campanaro

In der Rinder-Vielseitigkeitsprüfung Reined Cow Horse Futurity Open gab es einen weiteren Doppelsieg für Italien: Giovanni Campanero dominierte diese Prüfung überdeutlich. Er nahm am Ende vier der ersten fünf Plätze ein. Nur sein Landsmann Pietro Tuberga konnte überhaupt in seine Phalanx einbrechen und wurde Dritter.

Italien gewinnt den Cowhorse Nations Cup

Italien gewann auch sehr souverän den Cowhorse Nations Cup. Zweiter wurde die Schweiz vor Deutschland. Italien war so dominant, dass auch die die ersten Plätze der Einzelwertung an die Südländer gingen. Einzelsieger wurde Markus Schöpfer auf Peptos Lil Bingo. Italien sammelte insgesamt 1937 Punkte.

Cathrin Dostal holt sich den Trail-Titel

Cathrin Dostal siegte mit Smart Cayenne Pepper im Trail. Die siebenfache AMERICANA-Trail-Gewinnerin Carolin Lenz kam auf Lil Freckled Playboy wie vor zwei Jahren ganz knapp geschlagen auf den zweiten Rang. Punktgleich ebenfalls Zweite wurde auch Lena Bögel auf Bar Sunset Didit.

Foto americana.de

Vormerken: AMERICANA 2019 vom 4. bis 8. September

Die nächste AMERICANA findet vom 4. bis 8 September 2019 statt. Wer noch einmal stimmungsvolle Bilder dieser AMERICANA 2017 sehen möchte, kann sich die Video Tagebücher auf der AMERICANA-Homepage ansehen: www.americana.de. Ist fast so schön, wie dabei zu sein …

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH