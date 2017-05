Schönberg eröffnet den LVM Cup Schleswig-Holstein

Leonie Rieth und "Eine wie keine" beim Finale des LVM Cups 2016 auf der Baltic Horse Show (Foto: Stefan Lafrentz)

(Kiel) Die Saison kann beginnen: Über die Wintermonate hatten die jungen Talente im Sattel Gelegenheit, ihr Können in Parcours und Viereck weiter zu bessern. Nun gilt es, das Gelernte den Richtern zu präsentieren. Der LVM Cup Springen und Dressur, der vom Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster (LVM) und der Baltic Horse Show veranstaltet wird, geht 2017 in die nächste Runde und umfasst acht Stationen.



Die beliebte Serie, die sich an Junioren des Jahrgangs 1999 aus den Leistungsklassen 4 und 5 richtet, feiert vom 5. bis 7. Mai ihren Auftakt in Schönberg. Der Probsteier Reiterverein hat insgesamt 32 Prüfungen im Programm – in der Stilspringprüfung der Klasse L qualifizieren sich die vier besten Reiter, in der Dressurprüfung der Klasse L die zwei besten für das große Finale bei der Baltic Horse Show in Kiel vom 5. bis 8. Oktober.



Neben den sportlichen Herausforderungen bieten die Veranstalter außerdem wieder ein besonderes Extra: Der Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster verlost unter allen Teilnehmern des LVM Cups drei Startplätze für einen Lehrgang mit Dressur-Ikone Helen Langehanenberg. Die Reiter müssen dafür bei einer der acht Etappen eine Gewinnspielkarte ausfüllen und zwei Fragen beantworten. Die drei Sieger werden während der Baltic Horse Show vor großem Publikum ausgewählt.



Informationen rund um den LVM Cup Springen und Dressur erhalten Sie online unter www.baltic-horse-show.de





Die Etappen des LVM Cups 2017



05.05.-07.05.2017 Schönberg, Probsteier Reiterverein e.V.

16.06.-18.06.2017 Rantrum, Rantrumer Reitverein e.V.

22.06.-25.06.2017 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

30.06.-02.07.2017 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

07.07.-09.07.2017 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

21.07.-23.07.2017 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

04.08.-06.08.2017 Klausdorf, RV Dobersdorf Schönkirchen u.Umg. e.V.

12.08.-13.08.2017 Kosel, Koseler Reitverein e.V.



