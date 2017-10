Anzeige

Schokoladen Pferde

für Weihnachten

Schokopferde haben ihren eigenen Charm, gerade zur Weihnachtszeit. Wenn einem bei Ihrem Anblick das "Wasser im Munde" zusammenläuft, dann ist das der eine Teil. Meistens werden sie aber nicht sofort aufgegessen, sondern bleiben meist länger leben, weil sich die so Beschenkten am Äusserem der Pferde aus Schokolade länger erfreuen möchten. So bleiben sie also durchaus eine Zeit lang ein tolles Erinnerungsstück an einen besonderen Anlaß. In jedem Fall sind sie ein tolles Geschenk aus der Confiserie für Pferdefan's!

Einfach per Klick auf das Bild jetzt direkt bei Amazon bestellen!

