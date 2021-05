Schulung für Auszubildende Pferdewirte in 42657 Solingen

Am Mittwoch, dem 23.06.2021 findet auf dem Meiswinklerhof in Solingen eine Schulungsmaßnahme für Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung & Service zum Thema Bodenarbeit - Umgang und Erziehung von Pferden "Wie reagiere ich auf/in schwierige/n Situationen" mit Frau Waltraud Böhmke, Pferdewirtschaftsmeisterin Reiten und Kundenberatung und -ausbildung / Das beratende Kundengespräch in der Praxis / Die Schulung des Kunden im Bereich der praktischen Bodenarbeit mit Frau Ute Limbach, Pferdewirtschaftsmeisterin Pferdezucht + -haltung, Tierärztin, Pferdewirtin Reiten statt.

Diese intensive und fachkundige Schulung rund um das Thema „Umgang mit dem Pferd - Erziehung des Pferdes durch Bodenarbeit - und Kundenbindung an den Betrieb“ und die vielfältigen Anforderungen, die an einen „Kundenbetreuer“ im Alltag eines Pferdebetriebes gestellt werden wird den Auszubildenden Pferdewirten des 1. – 3. Lehrjahr der Fachrichtung Pferdehaltung und Service zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im Fach Kundenberatung und Ausbildung - Schwerpunkt Bodenarbeit in der Praxis vermittelt.

Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen und die Anmeldung:

https://www.berufsreiter.com/termine/schulungen-fuer-auszubildende-pferdehaltung--ser/index.html

