Schwäbische Voltigiermeisterschaften

in Thierhaupten vom 13.-14. Mai 2017

Vorjahresteilnehmer. Foto augsburgerpferdesportverein

Zum wiederholten Male veranstaltet der Augsburger Pferdesportverein, mit Turnierleiter Peter Kugland die „Schwäbische Meisterschaft im Voltigieren“ auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten/Ötz. Angekündigt haben sich über 45 Voltigiergruppen und über 20 Einzelvoltigierer, sowie 5 Doppel aller Leistungsklassen von A bis S.

Am Samstag treten im ersten Durchgang Teilnehmer aus ganz Bayern an, während am Sonntag die Vereine aus Schwaben in den Finalwettkämpfen um die schwäbische Meisterschaft und den Schwaben-Cup der L-Gruppen kämpfen. Die Wettkämpfe finden am Samstag zwischen 8.00 und 20.00 Uhr und die Finalwettkämpfe am Sonntag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr statt. Die Siegerehrungen und die Ehrung der „Schwäbischen Meister“ werden im Anschluss daran durchgeführt. Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Zuschauer ist bestens gesorgt. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei!

Vorjahresteilnehmer. Foto augsburgerpferdesportverein

Infos:

Tel. 0171-265 8353

E-Mail: pemediju.kugland@t-online.de

www.augsburgerpferdesportverein.de

Hildegard Steiner