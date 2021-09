Selfies mit WOW-Effekt

CHIO Aachen-Mitarbeiterin Anne in der Selfie-Lounge. (Foto: CHIO Aachen/ Michael Strauch).

Philip Wallisfurth schafft 3D-Farbinstallation beim CHIO Aachen

Das beliebteste Fotomotiv beim CHIO Aachen 2021? Klar, Pferd und Reiter. Doch gleich dahinter dürfte der von Philip Wallisfurth geschaffene Selfie-Spot folgen, eine Anamorphose, ein Raum mit einer 3D-Farbinstallation.



Rote Farbtupfer als Hommage an das Partnerland Japan, und das CHIO Aachen-Logo in seinen sieben Farben – mehr braucht der in Aachen aufgewachsene und inzwischen in Berlin lebende Künstler nicht, um eine außergewöhnliche Optik zu schaffen. Vom richtigen Blickwinkel aus fotografiert, entwickelte das Motiv eine ganz eigene Dynamik, einen verblüffenden 3D-Effekt. Eine solche „Anamorphose“ ist derzeit auch im „Office Space J68“, hinter dem sich schlicht die Adresse Jülicher Straße 68 in Aachen verbirgt, zu sehen. Dort stellt Philip Wallisfurth noch bis zum 3. Oktober aus, ein Besuch der Ausstellung „Grow up – they said“ ist auf jeden Fall lohnenswert.



CHIO Aachen, Pressestelle