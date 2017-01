Selten + voll süüüß - junge weisse Labrador Hunde zu verkaufen!

Stand Januar 2017:

Selten + voll süüüß

Junge weiße Labrador Hunde zu verkaufen!

Stolze, aber geforderte Hundemutter - die weisse Labradorhündin Dolce Vita vom Egelsee aus dem Hause Daxer

Junge weisse Labrador Hunde zu verkaufen! - weisse Labradorhündin Dolce Vita vom Egelsee hat 9 weiße Schneeflocken in Ihre Wurfbox. Unsere Dolly ist 3 Jahre jung und hat natürlich einen besonderen Stellenwert bei uns. Sie ist eine so liebe Hündin, die uns allen sehr viel an Gefühl und Sensibilität zukommen lässt. Alle unsere Kinder und natürlich auch wir Erwachsene lieben diesen Hund von ganzen Herzen. Und wer auch so einen Hund von so einer Hunderasse haben möchte der melde sich bitte bei Familie Peter Daxer https://hufgefluester.eu/peter-daxer-pferdefluesterer - Abgabe ab Ende Januar 2017. Es sind nur noch wenige Hunde zu haben. Also bitte jetzt gleich melden!

Hier noch neuerer Film und Fotos - die Hunde Welpen wachsen schneller heran, als was man schreiben kann:

Stand Dezember 2016:

Wenn schon kein Schnee vom Himmel fällt,

dann gibt's Labrador Schneeflocken

Ja hallo Zusammen,

Unsere Dolly ist 3 Jahre jung und hat natürlich einen besonderen Stellenwert bei uns. Sie ist eine so liebe Hündin, die uns allen sehr viel an Gefühl und Sensibilität zukommen lässt. Alle unsere Kinder und natürlich auch wir Erwachsene lieben diesen Hund von ganzen Herzen. Sie lebt bei uns im Familienkreis und ist absolut folgsam, obwohl wir noch nie in einer Hundeschule waren. Sie ist ein Teil unserer Familie. Sie tröstet, wenn es Jemandem gerade nicht so sonderlich gut geht, sie spielt mit den Kindern "Fangermandl" und ist für Alles zu haben. Kurz gesagt sie ist einfach eine Hündin die alles im Blick hat. Sie ist absolut ruhig und bekommt natürlich von uns auch ein besonderes Fressen, richtig gut und ist kerngesund.

Am 29. November war es soweit. Wir alle - unsere 3 Buben, Daniela und ich zitterten schon vor lauter Neugierde zu diesem Geburtstermin. Es ist doch immer aufregend, da es die ersten Babys von Dolly unserer lieben Labradorhündin waren. Wir waren natürlich neugierig, was wird da rauskommen. Wie viele werden es sein, welche Fabe haben sie und sind alle gesund.

Dolly machte alles Top! von ca 21 Uhr abends bis 4 Uhr morgens kam eins nach dem anderen zur Welt und wir waren überglücklich dass alles so gut verlaufen ist. Alle Babys waren gesund und kräftig und alle 9, davon 3 Mädchen und 6 Buben waren schneeweiß wie so kleine Eisbären. Freude pur.

Die Kinder und wir haben vor Freude und Glück geweint über dieses großartige Geschenk.

Weiße Labradore sind natürlich auch etwas Besonderes. Bei den Indianern waren weiße Tiere immer schon heilige Tiere und standen für Glück und Reichtum in der Zukunft. So gab es weiße Büffel, Hirsche usw.

Nun sind wir dankbar über unsere weißen Glücksbringer und hoffen, dass sie den neuen zukünftigen Besitzern auch Glück und Zufriedenheit bescheren werden. Die ersten Besichtigungstermine wurden schon vereinbart. Diese Kleinen werden mit 8 Wochen an ihre neuen Besitzer abgegeben.

Laufende Neuigkeiten über die Welpen werden über facebook veröffentlicht.

Wer uns kontaktieren möchte kann das unter: 08272 - 64 35 821 oder über facebook oder natürlich über info@peterdaxer.de

Daniela und Peter