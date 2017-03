PRESSEMITTEILUNG

EY-Cup 2016

Sensationeller Auftakt - EY-Cup-Kandidatin gewinnt Großen Preis in Dortmund (Dortmund) Sanne Thijssen sorgte für helle Begeisterung in Dortmund: Die erst 18 Jahre alte niederländische Springreiterin gewann mit dem Holsteiner Con Quidam Rb den Großen Preis der Bundesrepublik Deutschland und damit auch die direkte Qualifikation zum Finale des European Youngster Cups Jumping 2017. Der spektakuläre Sieg der jungen Niederländerin riss die Zuschauer förmlich von den Sitzen. Dortmunds CSI4* bot drei Prüfungen, in denen die Generation U25 gesondert gewertet wurde. Sanne Thijssen sorgte für einen tatsächlich perfekten Abschluss dieser ersten Etappe des EY-Cups, der seit 2003 ausgetragen wird. „Das ist eine tolle Idee und gut für uns“, findet Sanne, „wir können bei internationalen Turnieren starten, uns aber innerhalb der Alterklasse vergleichen, ich finde das prima.“ Strahlend ließ sich die temperamentvolle Blondine - Tochter des niederländischen Nationenpreisreiters Leon Thijssen - feiern und pries vor allem ihr Pferd an. Mit Con Quidam Rb habe sie ihr erstes 1,30m-Springen geritten, dann 1,40m und 1,45m und jetzt den ersten Großen Preis auf Vier-Sterne-Niveau. „Wir sind zusammen da hinein gewachsen“, so Sanne Thijssen, „manchmal ist es mit ihm etwas schwierig auf dem Abreiteplatz, aber ich kenne das ja schon…“ Überhaupt sorgte die Generation U25 im mit 150.000 Euro dotierten Großen Preis in Dortmund für Furore: Mit Pieter Clemens (Belgien) und Frank Schuttert (Niederlande) sprangen zwei weitere EY-Cup-Kandidaten - 23 und 24 Jahre alt - auf die Plätze vier und fünf. Sanne Thijssen, die 2015 im polnischen Jakobowice erstmals im European Youngster Cup Jumping auffiel, freut sich erstmal, den Startplatz in Salzburg beim Finale bereits jetzt „in der Tasche“ zu haben. Der European Youngster Cup Jumping im Internet: www.eycup.eu Facebook: https://www.facebook.com/EYCupU25 Youtube: https://www.youtube.com/user/EYCupEU#g/a Twitter: https://twitter.com/EYCUP

Pressemitteilung vom 9. März 2017



