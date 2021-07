Sensationelles Auktionsergebnis: Im Schnitt 10.577 Euro für die DSP-Elite!

Auktionsspitze Dynamic Diamond. Foto: Björn Schroeder

Sensationeller Auktionsverlauf bei der Elite-Fohlenauktion der Deutschen Sportpferdefohlen in Darmstadt auf Hofgut Kranichstein. Die Preisspitze sicherte sich für 45.000 Euro ein internationaler Zucht- und Sportstall. Der typvolle Braune von Dynamic Dream/Brisbane/De Niro begeisterte mit seiner Bewegungsdynamik die hippologische Fachwelt von Anfang an und präsentierte diese Qualität auch in den Präsentationen hier in Darmstadt. Züchterin Caroline Tanner aus Illertissen gelang mit ihrem Dynamic Diamond der große Coup! Über 34.000 Euro freut sich das Gestüt Elstertal von Steffen Jahn: Der Rappe von Le Formidable/Fürstenball bewegte sich hervorragend und wechselte in die Hände eines Hengstaufzüchters aus Baden-Württemberg.



Preisspitze im Springlager war ein Stutfohlen mit einem Zuschlag bei 18.000 Euro: Pride Star GE von Big Star/Cornet Obolensky einmal mehr gezogen vom Gestüt Elstertal und ausgestellt von Sandy Pöhler. Und auch die Nummer 2 im Preisranking ist eine Stute: Die typisch im Emerald-Look aufgemachte Fuchsstute aus einer Mutter von Calido hatte zahlreiche Liebhaber. Züchter und Aussteller Stefan Schäfer war hoch zufrieden mit Auktionsergebnis von 17.000 Euro.



Wenig zum Zuge kam dieses Mal das Ausland: Ein Fohlen wechselte nach Dänemark, eines nach Österreich und ein weiteres nach Luxemburg. Im Schnitt legten die zahlreichen Käufer, darunter das Gestüt Birkhof, das Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse sowie zahlreiche Hengstaufzüchter, die treue Beschicker der DSP-Hengsttage in München sind und nach entsprechendem Nachwuchs suchten, 10.577 Euro an. Ein neuer Rekord!

Auktionsleiter Fritz Fleischmann strahlte: „Ein dickes Kompliment an die Züchter des Deutschen Sportpferdes. Das Spitzenauktionsergebnis spiegelt die Qualität unserer Zuchtprodukte wider. Ein großer Dank an die gesamte Mannschaft und an die Käufer, die endlich wieder zahlreich vor Ort sein durften.“



Weiter geht es im DSP-Auktionszirkus mit den Überfliegern, einer Kollektion von 15 hochkarätigen Springfohlen, beim Fest der Pferde am kommenden Wochenende auf den Immenhöfen in Donaueschingen. Auch hier wird eine Präsenzauktion mit Hybridanschluss, d.h. online bieten während der Auktion möglich, angeboten. Bereits jetzt ist eine Registrierung auf dem Onlineportal dsp.hsr-auktion.de möglich.

Mehr Informationen: www.deutsches-sportpferd.de.

Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH (SPV)