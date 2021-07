SHOWTIME: FEUERWERK AUS BEWEGENDEN BILDERN

Die EQUITANA Open Air at night ist der Höhepunkt am Samstag. Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Nach einem erlebnisreichen Tag ist die “EQUITANA Open Air at night” am Samstag, 7. August, der abendliche Höhepunkt. Jetzt Tickets sichern.

Außergewöhnliche Freiheitsdressuren, spektakuläre Stunts, Schaubilder mit speziellem Spaßfaktor, lodernde Fackeln und bunte Kostüme – auf einen erlebnisreichen Festivaltag folgt ein ganz besonderer Genuss am Abend. Dann gehört das große Stadion den Stars, die Sport und Show mal spektakulär, mal unterhaltsam miteinander verbinden.

Entdeckung der Leichtigkeit mit Santi Serra Camps

Zu den außergewöhnlichen Auftritten des Abends gehört der von Santi Serra Camps. Der Spanier mit dem besonderen Gespür für die arabischen Pferde begeistert mit seinen unvergleichlichen Choreographien die Zuschauer auf der ganzen Welt. Bei den Olympischen Spielen in London hat er gemeinsam mit seinen Pferden ebenso außergewöhnliche Augenblicke geschaffen wie bei anderen Großveranstaltungen in Los Angeles, Hong Kong und Katar. Mit seinem einzigartigen Zusammenspiel von Mensch und Tier voller Leichtigkeit und Lebensfreude verzaubert er das Publikum auch in Mannheim. Während langsam die Dämmerung über das Maimarktgelände hereinbricht, entzündet er gemeinsam mit zahlreichen weiteren Akteuren bei der EQUITANA Open Air at Night präsentiert von Uelzener ein Feuerwerk aus bewegenden Bildern.

Rechtzeitig Sitzplätze sichern

Die Abendshow beginnt am Samstag, 7. August um 19:30 Uhr im Reitstadion. Einlass auf das Gelände ist bereits ab 18:00 Uhr. Da das Sitzplatzangebot sehr begrenzt ist, empfehlen wir, rechtzeitig zu buchen. Die Tickets sind ab sofort in unserem Onlineshop verfügbar.

Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Pressemeldung Equitana Open Air