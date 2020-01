Sieger-Samstag für Marcus Ehning – im Championat von Leipzig und der FUNDIS Youngster Tour

Marcus Ehning gewinnt mit Pret a Tout das Championat von Leipzig. Foto: Sportfotos-Lafrentz.de



Leipzig – Das Championat von Leipzig ist eine echte Traditionsprüfung bei der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen. Mit Marcus Ehning und Pret A Tout haben zwei Routiniers gewonnen – mit außergewöhnlicher Leichtigkeit. Und Ehnings Nachwuchspferd Cupfer eiferte dem nach.



Einen glatten Start-Ziel-Sieg lieferte Marcus Ehning (Borken) am Samstagnachmittag in der Leipziger Messe. Mit dem inzwischen 17-jährigen Fuchswallach Pret A Tout, mit dem er unter anderem auch schon den Großen Preis von Aachen gewonnen hat, spielte er seine ganze Routine aus und lieferte als einziger Starter im Stechen eine fehlerfreie Runde unter 35 Sekunden. „Vom ersten auf den zweiten Sprung hätte ich vielleicht noch einen Galoppsprung weniger machen können, aber danach ist alles gelungen“, analysierte der 45-Jährige sein Stechen. Platz zwei ging an Michael Jung (Horb), der gelegentlich mit Ehning trainiert, mit seinem Sportsmann S: „Ich bin voll zufrieden, meine Pferde sind hier in Leipzig sehr gut drauf… und knapp hinter Marcus Zweiter zu werden, ist ja nicht schlecht“, strahlte der 37-Jährige. Platz drei ging an den jungen Schweizer Bryan Balsiger mit Jenkins Ter Doorn. Der 22-Jährige gilt als großes Talent und Hoffnung für das Olympiateam der Eidgenossen.



Marcus Ehning hat aber nicht nur seinen Routinier mit in die Leipziger Messe gebracht, sondern auch ein Nachwuchspferd, nämlich den erst siebenjährigen Cupfer, mit dem er unmittelbar vor dem Championat von Leipzig die zweite Qualifikation der FUNDIS Youngster Tour gewann. „Die beiden Pferde sind grundsätzlich völlig verschiedene Charakter. Aber es ist natürlich auch etwas ganz anderes, mit einem Pret A Tout in so eine Halle zu fahren… da kommen keine großen Überraschungen. Aber bei einem jungen Pferd, weiß man nie so richtig, was die machen, wie sie auf die Atmosphäre reagieren“, erklärte Ehning. „Cupfer hat das hier super gemacht, man sieht, dass er noch etwas grün ist, aber er hat hier viel gelernt.“ So macht der Casall-Sohn die ersten Galoppsprünge in die Hufabdrücke eines Pret A Tout.

Auf Platz zwei bei den Siebenjährigen dieser Tour sprang Conmiro Grande (Veyron x Balou du Rouet) mit dem erst 19-jährigen Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) im Sattel. Dritte wurde die Comme il faut-Tochter Candy Crush mit Laura Hinkmann (Hamm). Bei den Achtjährigen siegte der Hannoveraner Wallach Perideaux von Perigueux unter Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen). Ihm folgten der Emerald-Sohn Mandato van de Neerheide mit Christian Ahlmann (Marl) und der Oldenburger Hengst Diaron OLD mit Patrick Stühlmeyer (Steinfeld).



TV- und Streaming Zeiten:

Samstag, den 18. Januar von 14.00 bis 16.30 Uhr live das Championat von Leipzig bei mdr.de/sport/livestreams.

In der Sendung „Sport im Osten“ überträgt der MDR am Sonntag, dem 19. Januar von 16.30 bis 17.10 Uhr die Entscheidung im Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig, gleichzeitig Qualifikation zum Longines FEI Jumping World Cup: live im Fernsehen. Zuvor ist der Umlauf im Stream zu sehen.

Am Dienstag nach der PARTNER PFERD, nämlich am 21. Januar von 18.50 bis 19.50 Uhr zeigt Eurosport Highlights vom Longines FEI Jumping World Cup aus Leipzig.



Ausnahmslos alle Prüfungen werden von ClipMyHorse.tv übertragen. Außerdem zeigt FEI.tv alle Weltcup-Prüfungen und das FEI Top Indoor Vaulting Masters.

Stimmen zur Veranstaltung:

Marcus Ehning- Sieger im Championat von Leipzig:

Ergebnisse der PARTNER PFERD:



Samstag, 18. Januar 2020:



18 SPOOKS – Amateur Trophy – Small Tour Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international

1. Laura Henning (GER), Alegria D 0/ 46.09

2. Annemarie Stoye (GER), Sweet Miss Annie 0/ 46.95

3. Gregor Schefczyk (GER), Giada di Montefiridolfi 0/ 47.12

4. Pia-Marie Starck (GER), Caluna 0/ 47.13

5. Pia Voges (GER), Claudius 0/ 49.14

6. Susann Winter (GER), Django 0/ 49.26



21 SPOOKS – Amateur Trophy – Medium Tour Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international

1. Lena Neumeister (GER), Queen Lathifa K 0/ 47.69

2. Saskia Ohrmund (GER), Tabita 0/ 48.12

3. Henning Athens (GER), Tenterhofs Cantuccini 0/ 49.20

4. Agata Szymoniak (POL), Salamina 0/ 50.67

5. Gregor Schefczyk (GER), Vafliko 0/ 52.19

6. Saskia Ohrmund (GER), Quemoy KT 0/ 52.34



24 SPOOKS – Amateur Trophy – Large Tour Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international

1. Antonia Müller (GER), Cleveland VA 0/ 49.32

2. Andre Hanisch (GER), Conesse H 0/ 49.44

3. Sabine Dunkes (GER), GK Arielle 0/ 50.22

4. Silvana Soldmann (GER), Nimett 0/ 50.35

5. Dr. Pia Wernke (GER), Little Crazy Jumper 0/ 50.81

6. Lisa Schwarte (GER), Lullaby P. 0/ 51.12



09 FUNDIS Youngster Tour 2. Qualifikation für 7jährige Pferde Springprfg. nach Fehlern und Zeit, int.

1. Marcus Ehning (GER) Cupfer 0/ 61.94 sec

2. Max Haunhorst (GER) Conmiro Grande 0/ 63.06 sec

3. Laura Hinkmann (GER) Candy Crush 0/ 63.14 sec

4. Angelique Rüsen (GER) Lord Pezi Junior Luke Lemon 0/ 63.60 sec

5. Philipp Weishaupt (GER) Ilana 4/ 58.56 sec

6. Christopher Kläsener (GER) Viscadero 4 /61.78 sec



12 FUNDIS Youngster Tour 2. Qualifikation für 8jährige Pferde Springprfg. nach Fehlern und Zeit, int.

1. Hans-Dieter Dreher (GER) Perideaux 0/ 59.26 sec

2. Christian Ahlmann (GER) Mandato van de Neerheide 0/ 59.52 sec

3. Patrick Stühlmeyer (GER) Diaron OLD 0/ 60.59 sec

4. Finja Bormann (GER) Grey Chester 0 60.77 sec

5. Kevin Staut (FRA) Corleone Tour Vidal 0 61.73 sec

6. Jan Andre Schulze Niehues (GER) Coolinsky Ml 0/ 63.00 sec



05 Championat of Leipzig Jumping comp. with jump off, international

1. Marcus Ehning (GER) Pret a Tout 0/ 34.27 sec alle im Stechen

2. Michael Jung GER Sportsmann S 0/ 35.16 sec

3. Bryan Balsiger SUI Jenkins Ter Doorn 0/ 35.23 sec

4. Steve Guerdat SUI Tum Play du Jouas 0/ 35.62 sec

5. Maurice Tebbel GER Don Diarado 0/ 37.52 sec

6. Hendrik Sosath GER Casino Berlin 4/ 42.84 sec

