SIGNAL IDUNA CUP 2. bis 5.März 2017 - Im Portrait: Jan Wernke

SIGNAL IDUNA CUP - 2. - 5. März 2017

Im Portrait: Jan Wernke

Foto: www.sportfotos-lafrentz.de



Vorjahressieger des Gr. Preises und damit Gesamtsieger der MASTERS LEAGUE 2016

Geb.: 17. Oktober 1989

Wohnort: Holdorf



Er ist der Titelverteidiger in der MASTERS LEAGUE. Jan Wernke gewann im März 2016 in Dortmund beim SIGNAL IDUNA CUP den Großen Preis der Bundesrepublik und damit das Finale der MASTERS LEAGUE mit seiner 15-jährigen Holsteiner Stute Queen Mary v. Contendro. In dem mit sechs Reitern besetzten Stechen, war er einer von nur zwei Reitern, die ein zweites Mal ohne Strafpunkte durch den Parcours kamen. Die Zeit von 33,25 Sekunden war zu schlagen – aber nicht, wenn man keinen Abwurf riskieren wollte. Niklas Krieg, der 2017 ebenfalls seinen Start angekündigt hat, kam im letzten Jahr auf sieben Hundertstel heran und belegte einen starken zweiten Platz. Queen Mary ist und bleibt Jan Wernkes bestes Pferd im Stall und bescherte dem jungen Niedersachsen bereits etliche internationale Erfolge.



Jan Wernkes Familie ist dem Pferdesport eng verbunden. Vater Peter ritt selbst erfolgreich Springen und ist inzwischen mit Reitböden „Der grüne Sand“ bekannt geworden. Er hat sich mit seiner Frau Ruth und den beiden Kindern Jan und Pia eine erstklassige Reitanlage aufgebaut. Jan arbeitet im familieneigenen Betrieb „Sportpferde Peter Wernke“ mit und ist für Beritt und Ausbildung junger Pferde zuständig. Die Bundestrainer Otto Becker und Heinrich-Hermann Johannsmann beriefen ihn schon vor einigen Jahren in den Perspektivkader, 2007 hatte er bereits Mannschaftssilber mit der deutschen Junioren-Equipe im französischen Auvers gewonnen. Jan Wernke ist mit seiner sympathischen Art ein gern gesehener Gast bei nationalen und internationalen Turnieren.



Das Jahr 2017 beginnt für Wernke so, wie er es 2016 beendet hat – sehr erfolgreich. Jüngst ist er aus Offenburg mit einem Sieg in der Gold Tour heimgekehrt. Zuvor war er in Neustadt-Dosse mit

seinem Nachwuchspferd Call Me Baby Blue auf dem Bronzerang platziert. Beste Voraussetzungen seine Top-Form und die seiner Pferde vor großem Publikum in Dortmunds Westfalenhallen zu

präsentieren.

Es wird spannend, ob er seinen Titel verteidigen kann.

Quelle:

Pressemappe Signal Iduna Cup 2017