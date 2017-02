SIGNAL IDUNA CUP 2. bis 5.März 2017 - Im Portrait: Jannis Drewell

SIGNAL IDUNA CUP - 2. - 5. März 2017

Im Portrait: Jannis Drewell

Foto: im|press|ions – Pascal Duran / Daniel Kaiser

Finalist Weltcup Voltigieren Einzel Herren

Geburtsdatum: 03.07.1991

Wohnort: Steinhagen

Deutscher Meister, Europameister, Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2016 im französischen Le Mans, Weltranglisten- Führender – Jannis Drewell aus dem westfälischen Steinhagen ist

aktuell der erfolgreichste Voltigierer der Welt. Seinen Startplatz für das Weltcup-Finale in Dortmund eroberte der Bundeswehr-Sportsoldat mit zwei zweiten Plätzen in Salzburg (AUT) und Mechelen (BEL) – macht summa summarum 26 Zähler. Der gelernte Zimmermann gilt als einer der Favoriten auf den Sieg. Im Vorjahr stand er nach dem letzten Auftritt mitseiner „Mönch-Kür“ auf dem Rücken von Schimmel Diabolus auf Platz zwei. Mit seinem neuen Thema „Sherlock Holmes“ siegte er bereits bei den internationalen Wettkämpfen in Ebreichsdorf und Krumke. Nun sollen ihn die britisch-charmante Choreografie sowie Simone Drewell – Mutter, Longenführerin und Managerin in Personalunion – zu seinem ersten Weltcup-Gesamtsieg verhelfen.



Dass sich der Erfolg nicht von selbst daher kommt und langjähriges Training notwendig ist, zeigt Jannis Drewells Werdegang. Als Achtjähriger begann der Athlet des Pferdesportvereins

Steinhagen-Brockhagen-Hollen e.V. mit dem Voltigieren. Sein Talent und die Leidenschaft für den Sport hat Drewell früh für sich entdeckte und neben dem Voltigieren im Team konnte er bald sein

Können auch als Einzelvoltigierer unter Beweis stellen. Das A-Kader-Mitglied ist bis heute, inzwischen schon stolze 14 Jahre, mit seiner Mutter Simone als Longenführerin ein eingeschworenes Team im Einzelvoltigieren.



Die Leistungsdichte der Herrenvoltigierer ist in diesem Jahr extrem eng. Drewell geht zwar als Weltranglistenführender in Dortmunds Westfalenhallen an den Start, aber die Konkurrenz wird dem Träger des Goldenen Voltigierabzeichens den Sieg nicht kampflos überlassen. Neben der Konkurrenz aus dem eigenen Land (Kaiser und Heiland) wird der Schweizer Lukas Heppler die größte Gefahr für Drewell werden, denn schließlich geht Heppler als Führender der Weltcup- Wertung (Maximalpunktzahl 30) ins Rennen. Die Punkte für die Qualifikation werden aber nicht mit ins Finale genommen – dort starten alle bei null. Es bleibt abzuwarten, ob es Drewell gelingt seinenersten Weltcup-Sieg einzufahren oder wer sich in diesem spannenden Wettkampf die Krone desWeltcupsiegers aufsetzen darf!

Quelle:

Pressemappe Signal Iduna Cup 2017