SIGNAL IDUNA CUP - Ab Donnerstag Pferdesport pur in den Westfalenhallen

Die Westfalenhallen öffnen am Donnerstag Ihre Türen zum SIGNAL IDUNA CUP 2017 (Foto: www.sportfotos-lafrentz.de)

Dortmund, 28.02.2017 – Jetzt gilt es: das Finale der MASTERS LEAGUE im Springen und das Finale des FEI World Cup™ Vaulting beginnen am Donnerstag in Dortmunds Westfalenhallen und setzen einen Glanzpunkt im Sportkalender der Stadt. Vom 2. - 5. März ist Dortmund Gastgeber für ein internationales Championat mit dem Voltigier-Weltcup und sorgt zudem mit internationaler Dressur und Springsport für Vielfalt im Programm des viertägigen SIGNAL IDUNA CUP.

Teilnehmer aus elf Nationen sind im internationalen Springen dabei, aus neun Nationen kommen die Kandidaten für die internationalen Dressurprüfungen. Und mit großen Erwartungen verbunden ist das Finale im FEI World Cup™ Vaulting. Dieses internationale Get-Together beginnt bereits am Donnerstag, 2. März und zwar mit dem DERBY Dressage Cup, einer Intermediaire I-Dressur. Der SIGNAL IDUNA CUP versteht sich immer auch als Bühne für den sportlichen Nachwuchs auf zwei und vier Beinen und genau diesen ist der DERBY Dressage Cup ab 13.30 Uhr gewidmet. Gleich danach können Voltigierfans den Finalisten des Weltcups beim Warm-Up zusehen. Das verschafft einen hervorragenden Einblick in die Athletik und Eleganz des Sports - auch wenn die Finalisten garantiert noch nicht jedes „Sahnehäubchen“ ihrer Kür zeigen werden….

Der Donnerstag beim SIGNAL IDUNA CUP birgt außerdem die ersten internationalen Prüfungen für Nachwuchspferde und den Auftakt des Escon Spring Clubs. Ein klassischer Tag für den ersten Hallenbummel auch durch die große Ausstellung. Die bietet Vielfalt pur von Reitsportbedarf bis zu Fashion und Geschenkartikeln und wird flankiert von Gastro-Bereichen, die perfekte Treffpunkte für Besucher bieten. Am Donnerstag ist der Eintritt zum SIGNAL IDUNA CUP in den Westfalenhallen frei!

Einen ersten Vorgeschmack bietet auch die WDR Lokalschau am morgigen Mittwoch, 1.03.2017 um 19 Uhr. Am Freitagabend berichtet der WDR ebenfalls in der Lokalzeit um ca. 19.30 Uhr live aus Dortmund. Der Sender Sport1 wird außerdem am Samstag, 4.3.2017 ab 14.30 Uhr das Championat der SIGNAL IDUNA aus den Westfalenhallen live übertragen.

Weitere Informationen und Tickets unter: www.escon-marketing.de.

