SIGNAL IDUNA CUP - - Denis Lynch siegt im Preis von Nordrhein-Westfalen

Sein persönliches “Late Entry” hat sich gelohnt: Denis Lynch, Ire mit Wohnsitz in den Niederlanden, hatte am Donnerstag nachdem mehrere Veranstaltungen vollständig abgesagt werden mußten, kurz entschlossen Dortmunds Turnierchef Dr. Kaspar Funke angerufen und einfach mal gefragt, ob es eine Chance zum Nachrücken für den SIGNAL IDUNA CUP gibt. Es gab und nur 24 Stunden später war der Sieg des Iren im Preis von Nordrhein-Westfalen “dingfest” gemacht mit GC Chopins Bushi. Der 14 Jahre alte, niederländische Wallach lieferte zwei souveräne Runden ab und spielte Schnelligkeit und Routine in 29,87 fehlerfreien Sekunden im Stechen aus.

Irlands Denis Lynch sicherte sich in Dortmund den Sieg mit GC Chopins Bushi. (Foto: A. Gardemann)





Knapp dahinter reihte sich Marco Kutscher aus Bad Essen ein. Der ehemalige Doppel-Europameister saß im Sattel von Charco. Der Sieger des Großen Preises von Braunschweig, der 20 Jahre alte Ire Eoin McMahon reihte sich mit Chacon auf Platz drei in der klassischen schweren Weltranglistenprüfung ein. McMahon arbeitet seit 2018 für den Sportstall Ludger Beerbaum. Wenn auch Zuschauer zwangsläufig Mangelware in der Westfalenhalle sind, an Applaus mangelte es nicht für Sieger und Platzierte. Insgesamt 47 Paare traten am Freitagabend an.

Zuvor galt die Aufmerksamkeit vier jungen Dressureiterinnen im Finale des DERBY Dressage Cup. Die Siegerin der Einlaufprüfung, Ungarns Berill Szöke-Toth verzichtete auf den Start, dafür schlug die Stunde von Alexa Westendarp (Rulle) und Der Prinz, die mit 70, 72 Prozent die Dressurprüfung Kl. S*** gewannen. Der DERBY Dressage Cup für die Generation U25 beginnt jedes Jahr in Dortmund neu und führt über mehrere Stationen bis zum Finale in Münster.

Goldenes Reitabzeichen für Gerd von Spiess: v.l. Thomas Mollen, Vorsitzender KRV Dortmund, Henning Isbruch 2. Vorsitzender, Gerd von Spiess, Ingrid Klimke, Nadine Klein, Sportwartin KRV Dortmund und Lina Thimm, Reiterin von Fortschritt, dem Erfolgspferd von Gerd von Spiess. (Foto: A. Gardemann)





Vergoldet: Gerd von Spiess

Noch vor dem springsportlichen Highlight des Freitags betrat Reitmeisterin Ingrid Klimke die Bahn mit der festen Absicht, eine Ehrung auszusprechen. Frack und Zylinder hatte die Siegerin des Grand Prix bereits abgelegt, eine kleine Schatulle in der Tasche parat. Mit ihr wartete ein hübscher Fuchs namens Fortschritt - 20 jahre jung und das ehemalige Erfolgspferd des Dortmunder Ingenieurs Gerd von Spiess. Ihm verlieh die aktuelle Europameisterin und mehrmalige Mannschafts-Olympiasiegerin Vielseitigkeit, Ingrid Klimke, das Goldene Reitabzeichen, eine Auszeichnung für die eine Mindestzahl an Siegen und Erfolgen in Prüfungen der schweren Klasse Voraussetzung ist. Gerd von Spiess tauscht den Platz im Büro liebend gern mit dem Platz im Sattel, hat etliche Erfolge im Springen vorzuweisen und ist ein Fan der Vielseitigkeitsreiterei. Bis 2016 widmete er seine Zeit auch Ämtern im Sportausschuss des Kreisreiterverbandes Dortmund, war 12 Jahre lang dessen Vorsitzender und Förderer der Kinder- und Jugendarbeit.

Ergebnisübersicht SIGNAL IDUNA CUP

26 DERBY Dressage Cup, Finale Nachwuchsreiter, Dressurprüfung Kl. S***

Alexa Westendarp (Rulle), Der Prinz 70,72 Prozent Karlijn Geelkerken (Niederlande), Ecuador VD 66,62 Kristin Biermann (Bad Essen), Askari 66,58 Lisa Breimann (Olfen), Aida Luna OLD 66,07

06 Preis von Nordrhein-Westfalen präsentiert von mittelständischen Familienunternehmen aus NRW und Böckmann, Internationale Springprüfung mit Stechen - 1,50m