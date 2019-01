SIGNAL IDUNA Cup Dortmund - Plakatwettbewerb ist entschieden!

PRESSEMITTEILUNG

SIGNAL IDUNA Cup Dortmund

07.-10. März 2019 Der Plakatwettbewerb ist entschieden – tolle neue Titelmotive wurden gefunden!



Dortmund, 28.01.2019 – In 5 Wochen ist es soweit und die Westfalenhallen öffnen ihre Tore für den SIGNAL IDUNA Cup! Jung und Alt treffen sich in Dortmund, um Spitzensport in Dressur und Springen zu erleben und die bunte, vielfältige Ausstellungswelt zu genießen.



Für ein großes Turnier bedarf es eines guten Plakatmotives, mit dem sich der Besucher identifizieren kann. Gemeinsam mit den Ruhr-Nachrichten hat die ESCON-Marketing GmbH dazu aufgerufen Bilder für das Titelmotiv einzuschicken. Die Auswahl der Bilder war nicht einfach, denn viele sehr gute Bilder wurden eingesendet. Aufgrund der Vielzahl der Einsendungen wurden insgesamt fünf Titelbilder ausgewählt.



Gewonnen haben:

Laura Lübbe

Laura verbringt, wie viele Mädchen, ihre Freizeit am liebsten bei den Pferden. Auf dem Foto ist sie mit ihrem Pflegepony Jo zu sehen. Aber Jo ist nicht nur ein Tier für Laura, sondern ihr bester Freund. Die beiden bilden ein einzigartiges Team.

Amelie Benfer

Amelie und ihr Pferd sind seit vier Jahren ein Team und versuchen sich zurzeit für den Westfalenhallen Cup 2019 zu qualifizieren. Dadurch wurde ihre Schwester Celine auf den Plakat-Wettbewerb aufmerksam und hat Amelie mit der Bewerbung überrascht. Das Bild hat eine ganz besondere Bedeutung für Amelie: Zum einen drückt es die Verbundenheit zwischen ihr und ihrem Pferd aus und zum anderen hat sie nach diesem Shooting ihre langen Haare an ein erkranktes Kind gespendet. Somit ist das eins der letzten Bilder mit ihrer goldenen "Mähne". Für Amelie war es schon immer ein Traum, einmal das Titelmotiv des SIGNAL IDUNA Cup zu sein!

Larissa Ries

Larissa und der 12-jährige Santiago, der liebevoll Santo geannt wird, sind ein eingespieltes Team. Larissa hat Santo 5-jährig bekommen und hat ihm quasi alles beigebracht. Leider hatten die beiden diverse Verletzungspausen, aber nach einen Stallwechsel geht es Santo jetzt so gut dass die beiden auf das nächstes Reitabzeichen und die erste L-Dressur hinarbeiten.

Das Shooting hat für Larissa allerdings eine ganz besondere Bedeutung, es fand an dem Tag statt an dem ihr Trainer, der ihr und Santo zu alldem verholfen hat beerdigt wurde. In dem Bild steckt also ganz viel Geschichte“

Nathalie Mescher

Auf dem Bild sind die 11-jährige Liah und ihre beste Freundin, die 23-jährige Nathalie, mit ihrem Pony No Name, genannt Puppa, zu sehen. Das Bild ist im Cuxhaven Urlaub entstanden, welcher der erste Urlaub mit den eigenen Pferden war.

Victoria Sander

Zu sehen sind die 24-jährige Victoria und ihre 12-jährige Hannoveraner Stute Guess. Auf dem Foto sind die beiden im Training ihrer Königsdisziplin, der Vielseitigkeit. Die beiden sind mittlerweile in der Vielseitigkeit bis zur Klasse A hoch erfolgreich unterwegs. Das Bild wurde im Rahmen der Vielseitigkeits-Lehrgänge 2018 beim RuF Grünberg von Katrin Junker geschossen.

https://www.katrinjunker.de/fotografie/galerie/reitsport/



Tickets sind im Online-Shop unter



Weitere Informationen erhalten Sie unter Dortmund, 28.01.2019 – In 5 Wochen ist es soweit und die Westfalenhallen öffnen ihre Tore für den SIGNAL IDUNA Cup! Jung und Alt treffen sich in Dortmund, um Spitzensport in Dressur und Springen zu erleben und die bunte, vielfältige Ausstellungswelt zu genießen.Für ein großes Turnier bedarf es eines guten Plakatmotives, mit dem sich der Besucher identifizieren kann. Gemeinsam mit den Ruhr-Nachrichten hat die ESCON-Marketing GmbH dazu aufgerufen Bilder für das Titelmotiv einzuschicken. Die Auswahl der Bilder war nicht einfach, denn viele sehr gute Bilder wurden eingesendet. Aufgrund der Vielzahl der Einsendungen wurden insgesamt fünf Titelbilder ausgewählt.Gewonnen haben:Laura verbringt, wie viele Mädchen, ihre Freizeit am liebsten bei den Pferden. Auf dem Foto ist sie mit ihrem Pflegepony Jo zu sehen. Aber Jo ist nicht nur ein Tier für Laura, sondern ihr bester Freund. Die beiden bilden ein einzigartiges Team.Amelie und ihr Pferd sind seit vier Jahren ein Team und versuchen sich zurzeit für den Westfalenhallen Cup 2019 zu qualifizieren. Dadurch wurde ihre Schwester Celine auf den Plakat-Wettbewerb aufmerksam und hat Amelie mit der Bewerbung überrascht. Das Bild hat eine ganz besondere Bedeutung für Amelie: Zum einen drückt es die Verbundenheit zwischen ihr und ihrem Pferd aus und zum anderen hat sie nach diesem Shooting ihre langen Haare an ein erkranktes Kind gespendet. Somit ist das eins der letzten Bilder mit ihrer goldenen "Mähne". Für Amelie war es schon immer ein Traum, einmal das Titelmotiv des SIGNAL IDUNA Cup zu sein!Larissa und der 12-jährige Santiago, der liebevoll Santo geannt wird, sind ein eingespieltes Team. Larissa hat Santo 5-jährig bekommen und hat ihm quasi alles beigebracht. Leider hatten die beiden diverse Verletzungspausen, aber nach einen Stallwechsel geht es Santo jetzt so gut dass die beiden auf das nächstes Reitabzeichen und die erste L-Dressur hinarbeiten.Das Shooting hat für Larissa allerdings eine ganz besondere Bedeutung, es fand an dem Tag statt an dem ihr Trainer, der ihr und Santo zu alldem verholfen hat beerdigt wurde. In dem Bild steckt also ganz viel Geschichte“Auf dem Bild sind die 11-jährige Liah und ihre beste Freundin, die 23-jährige Nathalie, mit ihrem Pony No Name, genannt Puppa, zu sehen. Das Bild ist im Cuxhaven Urlaub entstanden, welcher der erste Urlaub mit den eigenen Pferden war.Zu sehen sind die 24-jährige Victoria und ihre 12-jährige Hannoveraner Stute Guess. Auf dem Foto sind die beiden im Training ihrer Königsdisziplin, der Vielseitigkeit. Die beiden sind mittlerweile in der Vielseitigkeit bis zur Klasse A hoch erfolgreich unterwegs. Das Bild wurde im Rahmen der Vielseitigkeits-Lehrgänge 2018 beim RuF Grünberg von Katrin Junker geschossen.https://www.katrinjunker.de/fotografie/galerie/reitsport/Tickets sind im Online-Shop unter www.eventim.de oder auch direkt bei den Westfalenhallen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonisch können unter 0231 1204 666 von Mo-Fr von 9-18 Uhr Karten bestellt werden.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.escon-marketing.de



Pressemittelung vom 28. Januar 2019