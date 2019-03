SIGNAL IDUNA Cup Dortmund - Prinzensieg im DERBY Dressage Cup

Prinzensieg im DERBY Dressage Cup Dortmund, 7. März 2019 – Die erste Dressurprüfung des SIGNAL IDUNA CUP in der Dortmunder Westfalenhalle ist entschieden: Alexa Westendarp aus dem niedersächsischen Rulle gewann die Prüfung für die kommende Generation Dressurpferde mit dem Hannoveraner Wallach der Prinz. Westendarf und der 12 Jahre alte Wallach von Diamond Hit kamen auf 70,92 Prozent. Gleich dahinter reihte sich Kathleen Keller aus dem schleswig-Holsteinischen Appen mit dem Hannoveraner Hampton Court ein (70,13 Prozent) ein. Werth ist erste und letzte Starterin im Grand Prix Insgesamt 15 Paare traten in der Intermediaire II an, darunter auch Multimeisterin Ingrid Klimke mit ihrer Nachwuchshoffnung Bluetooth, der bereits im Nürnberger Burg-Pokal glänzen konnte. Die Münsteranerin wurde Vierte. Ab Freitag wird es international in der Westfalenhalle, dann steht u.a. der Grand Prix de Dressage im Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung auf dem Programm. Erste Starterin ist um 14.30 Uhr Doppel-Weltmeisterin Isabell Werth aus Rheinberg mit ihrem Don Johnson FRH. Mit Emilio beschließt die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt um 16.48 Uhr die Prüfung.



