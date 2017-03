Silke Valentin Pferdeausbildung „Mit Horsemanship zur Hohen Schule“

Anzeige

„Mit Horsemanship zur Hohen Schule“



Vom Basistraining über gesunde Bewegung bis hin zu Lektionen der Hohen Schule





Ein Praxis-Handbuch für alle, die ihr Pferd dressurmäßig gymnastizieren wollen.

256 Seiten im Großformat, mehr als 600 Fotos und Grafiken und über 450 Übungen.

Das Buch erscheint im Selbstverlag zur Equitana und kostet € 39,90.

Endlich: Silke Vallentins lang ersehntes Buch ist fertig. Zusammen mit ihrer Co-Autorin Karin Schöpke ist in fast vierjähriger Entwicklungszeit ein Bodenarbeitsbuch der Extraklasse entstanden:

Wer ein signiertes Exemplar vorbestellen möchte: Bitte eine E-Mail an info@stall-schoepke.de

4-Sterne-Parelli-Instruktorin Silke Vallentin beschreibt darin ihren faszinierenden Weg, wie sie Pferden die Versammlung und damit die gesunde Bewegung erklärt. Die Pferde lernen spielerisch und ohne Hilfszügel selbst anspruchsvollste Lektionen: Seitengänge, Galoppwechsel, Spanischen Schritt, Piaffe und Passage.

Die Autorin spricht auch über ihre Trainingsphilosophie und wie sie es schafft, Pferde durch mentale Verbindung, Körpersprache und kleine Gesten zu dirigieren – ein Pferdetraining, das auf Harmonie und Kommunikation basiert, auf Intuition und einem guten Bauchgefühl.

Silke Vallentin schreibt: „Ich will dazu anhalten, mehr hinzusehen, hinzufühlen, zu beobachten und daraus zu lernen. Manchmal sind wir so in unseren Aktionen gefangen, dass wir die feinen Signale, die uns das Pferd im Umgang sendet, übergehen. Das, was uns in den Augen unseres Pferdes zum vertrauenswürdigen Anführer macht, sind nicht die spektakulären Bewegungen und Übungen, die wir ihm beibringen. Es sind vielmehr die kleinen, oft alltäglichen Dinge, die wir mit souveräner Selbstverständlichkeit tun. Vielleicht sind wir uns gar nicht bewusst, was wir tun – aber unser Pferd bemerkt und registriert alles. Und entscheidet dann, ob es sich uns anschließen möchte. Meine Basis für die Kommunikation mit Pferden sind die Sieben Spiele, die Pat Parelli für uns aufgeschrieben hat. Sie sind nicht Selbstzweck, sondern der Einstieg zu einer gemeinsamen Sprache…“

Das Buch ist ein systematischer Leitfaden für Einsteiger und Fortgeschrittene, das diesen Weg Schritt für Schritt reich bebildert aufzeigt – Eine Horsemanship-Bibel im Großformat.