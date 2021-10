Beim Toben im nassen Laub ist der Parasitenschutz für Hunde und Katzen besonders wichtig. (AGILA__Fotolia_Viktoria Makarova)

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!

Tipps & Anregungen: So kommen Hunde und Katzen sicher und mit jeder Menge Spaß durch den Herbst

Hannover, 07. Oktober 2021. Sowohl aus kalendarischer als auch aus meteorologischer Sicht hat die goldene Jahreszeit bereits begonnen: Höchste Zeit also auch für Hunde- und Katzenbesitzerinnen und -besitzer, sich gemeinsam mit ihren Lieblingen darauf einzustimmen. „Mit seinen kühleren Temperaturen und dem Wandel der Natur hält der Herbst neue und spannende Abenteuer für die Vierbeiner und ihre Besitzerinnen und Besitzer bereit“, so Sven Knoop, Experte der AGILA Haustierversicherung. Es ist aber auch Vorsicht geboten. Denn die bunten Blätter laden zwar besonders zum Toben und Spielen ein, doch das feuchte Laub ist auch der perfekte Unterschlupf für Zecken, Flöhe und Grasmilben. Auch im Herbst ist es also wichtig, für ausreichend Parasitenschutz bei Hunden und Katzen zu sorgen. Neben den bunt gefärbten Blättern bringt der Herbst jede Menge Eicheln, Kastanien und Tannenzapfen mit sich. „So gerne die Vierbeiner auch davon kosten möchten, ihre Halterinnen und Halter sollten sie in jedem Fall davon abhalten“, warnt Knoop. „Die Früchte enthalten giftige Stoffe, die bei Verzehr zu Erbrechen und Durchfall führen können.“ Werden Kastanie und Co. im Ganzen verschluckt, kann ein Darmverschluss die Folge sein.

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme ist darüber hinaus besonders wichtig: Die frühe Dunkelheit am Abend und späte Helligkeit am Morgen bieten ein erhöhtes Unfallrisiko für Freigängerkatzen und auch für Hunde auf ihren Gassirunden. Bereits in der Dämmerung sollten die Tiere daher mit reflektierenden Halsbändern oder Geschirren ausgestattet sein. Für Hundebesitzerinnen und -besitzer bieten sich außerdem eine Leine mit Reflektoren sowie das Mitführen einer Taschenlampe an. Helle Kleidung ist zusätzlich von Vorteil, um von Auto- und Fahrradfahrenden besser gesehen zu werden.

Nicht immer ruft der Herbst jedoch zu neuen Abenteuern. „Einige Katzen zeigen im Oktober und November bereits erste Anzeichen der Wintermüdigkeit, dabei verlängern sich die Schlafphasen auf bis zu 22 Stunden am Tag“, weiß der Experte. Wirkt die Katze jedoch lethargisch und abgeschlagen, sollte eine Tierarztpraxis aufgesucht werden. Statt der Wintermüdigkeit könnten dann Krankheiten Ursache für das passive Verhalten sein.

Carla Behrens

A&B One Kommunikationsagentur GmbH