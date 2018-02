Klartext:

So schön mit breitem Gurtzentrum:

Der Ledersattelgurt von Passier

Wer pferdefreundliche, intelligente Sattelgurte haben möchte, der ist mit den Ledergurten von Passier bestens unterwegs! Bestes Beispiel ist der Ledersattelgurt mit breitem Gurtzentrum!

Anatomisch: Der praktische Ellenbogenausschnitt sorgt für einen perfekten Sitz des Gurts, das verbreiterte Gurtzentrum ist durch seine breite Auflagefläche unter dem Pferdebauch besonders pferdefreundlich.

Weich: Der Sattelgurt ist aus feinstem Zaumleder gefertigt und weich unterfüttert, so dass er besonders anschmiegsam am Pferd anliegt.

Praktisch: Mittig unter dem Pferdebauch ist ein Karabinerhaken zum einfachen Einschnallen von Vorderzeug oder Martingal angebracht – ganz praktisch unter einer Klettlasche. Seitlich hat der Sattelgurt je einen D-Ring unter einem elastischen Einsatz zur leichten Befestigung von Hilfszügeln.

Elastisch: Der Sattelgurt hat beidseitig elastische Enden, so dass er sich schnell und praktisch verschnallen lässt.

Der Ledersattelgurt mit breitem Gurtzentrum ist in den Längen 110 bis 145 in Schwarz und Havanna und in 125 bis 145 cm auch in der Farbe Teak bei ausgewählten Passier Reitsport-Fachhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 129,- Euro. Die Adressen der Händler findet man unter www.passier.com.

