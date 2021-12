SOFTGESCHIRR – MEHR ALS EIN HUNDE-ACCESSOIRE

Foto: CAROLINA CORRODI, www.carolinacorrodi.com

Softgeschirre bei den Fellnasen sehen super stylisch aus erfüllen aber vor allem einen wichtigen Zweck: befinden sich Herrchen oder Frauchen mit ihrem Hund in einer unsicheren Situation so ist dieser mit einem Geschirr besser gesichert, da er sich aus einem Halsband leichter herauswinden kann. Im Camouflage Look, Ethno-Muster oder der pinke Hundemama-Traum: CAROLINA CORRODI bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen modischen Designs an. Die Softgeschirr-Modelle sind ab 65,85 Euro und in 5 unterschiedlichen Größen erhältlich. Als Größen-Orientierung werden die entsprechenden Hunderassen und ihr durchschnittliches Gewicht angegeben. So fällt es Herrchen und Frauchen besonders leicht die richtige Größe zu wählen. Eine optimale Polsterung gewährleistet keinerlei Druckstellen auf der Haut des liebsten Vierbeiners.

Ein Geschirr schont aufgrund der ausbalancierten Zugpunkten die empfindliche Hals- und Nackenregion des Hundes und eignet sich besonders für jene, die stark an der Leine ziehen. Innerhalb weniger Sekunden lassen sich die Softgeschirre von CAROLINA CORRODI mithilfe einer Schnalle öffnen sowie anziehen und die Leine direkt am Geschirr befestigen. Sorgfältig ausgewählte Materialen versprechen einen hohen Tragekomfort, Beständigkeit sowie Innovation und Nachhaltigkeit.

Mit den Modellen CAMBRIDGE sowie LONDON und der angenähten Fliege an beiden Softgeschirren wird die Fellnase zum echten Gentleman. Die Stoffkombinationen unterstreichen die zeitlose Schönheit dieses Klassikers. Big Apple-Feeling mit NEW YORK: eine kleine Krawatte, die farblich zum Revers abgesetzt ist und eine Jeans-Paspelierung sind der Hingucker auf den Straßen und Wanderwegen. Casual Friday mit dem Modell ROM: die Streifen in rot, blau und weiß haben eine sportliche Extravaganz und sind absolut zeitlos. Auf der Homepage von CAROLINA CORRODI finden Hundehalter funktionale Highlights für ihre Vierbeiner und Accessoires mit (und von) Köpfchen (bis Pfötchen).

