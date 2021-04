Sommer-Gefühl auf der Eurocheval

Offenburg. Vom 26. bis 29. August 2021 wird die Eurocheval zum zentralen Treffpunkt für Pferdeliebhaber, Reitsportler, Züchter und Pferdebesitzer. „Wir freuen uns sehr auf die nächste Eurocheval, die wir bereits im vergangenen Jahr auf Ende August terminiert hatten. Das Freigelände mit seinen großen Reitringen wird dabei von Ausstellern wie Besuchern besonders geschätzt. Uns erwartet ein Pferde-Sommer mit Shows und Shopping. In zahlreichen Gesprächen stelle ich fest, dass das Bekenntnis zur Eurocheval sehr groß ist, wofür ich mich an dieser Stelle bedanken möchte“, erläutert Projektleiter Volker Matern.



Die Geländeaufplanung ist im vollen Gange. „Selbstverständlich achten wir darauf, dass Abstände und genügend Freifläche für die Besucher zur Verfügung stehen. Dies wird auch bei den Shows sichergestellt sein. Wir überdenken alle Bereiche und passen diese auf die neuen Gegebenheiten an. Die Sicherheit aller Teilnehmer steht für uns an oberster Stelle“, so Matern weiter.



Veranstalter und Veranstaltungsort: Messe Offenburg, Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg, Deutschland.



