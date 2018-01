Spaß im Schnee - Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule genießen ihre Winterpause

Spaß im Schnee

Winterimpressionen aus dem Trainingszentrum Heldenberg, © SRS / F. E. Zimmermann



Die Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule genießen ihre Winterpause bei herrlichen Ausritten – mit etwas Wetterglück sogar im Schnee.

Schnee und schneeweiße Pferde – wunderbare Winterbilder erreichen uns aus dem Trainingszentrum Heldenberg. Die Schulhengste der Spanischen Hofreitschule verbringen die vorführungsfreie Zeit in ihrem Landrefugium in Niederösterreich, wo sie bei entspannten Ausritten viel frische Luft und die traumhafte Landschaft genießen. Die Begeisterung bei den Fans ist groß: „Eines der besten Selfies aller Zeiten – schneeweiße Pferde im Schnee in den Weingärten und dahinter die Berge.“

So gut geht es unseren Hengsten, und so vielseitig ist ihr Leben!



Im Februar kommen sie dann erholt und mit neuem Elan aus den Winterferien zurück in die Stallburg. Im Frühjahr – Saisonbeginn ist am 11. Februar 2018 – finden in der barocken Winterreitschule jedes Wochenende die weltberühmten Vorführungen der Lipizzaner statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, Liebhaber der klassischen Reitkunst und Pferdefreunde erwartet ein hochkarätiges Programm.

Spätestens zur Fête Impériale am 29. Juni 2018 beziehen die Hengste ihr Sommerquartier am Heldenberg. Dann stehen wieder entspannte Stunden im Gelände und auf den schönen Wiesenkoppeln auf dem Programm.

