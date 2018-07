Sperrung der Platanenallee und Parkregelungen zur

Eurocheval



Offenburg. Zur größten Pferdemesse Süddeutschlands vom 26. bis 29. Juli werden 41.000 Besucher

erwartet. Für Anwohner rund um den Messeplatz Offenburg und auswärtige Anreisende sind hier die

wichtigsten Informationen aufgeführt.



In Offenburg ist die Platanenallee gesperrt



Vom 19. Juli bis 3. August (morgens) ist die Platanenallee gesperrt auf der Strecke zwischen der

Bahnunterführung, Höhe Pappelweg bis zum "kleinen Messekreisel" / Schutterwälder Straße. Bitte

den Umleitungsempfehlungen folgen.



Parksituation rund um das Messegelände



Die Parkregelung der Stadt Offenburg während großer Messen sieht vor, im Wohngebiet Straßen in

unmittelbarer Nähe des Messegeländes zu sperren. Für Messebesucher stehen ausreichend

Parkflächen zur Verfügung. Die Regelung betrifft die Stadtteile Albersbösch und Uffhofen. Zur Zufahrt sind ausschließlich Anwohner mit Parkausweis berechtigt. Den Parkausweis erhalten die Bürger und Bürgerinnen bei den Bürgervereinen.



Allbersbösch: Schreibwaren Ursula Doninger, Rabenplatz 12, 77656 Offenburg

Uffhoffen: Gertrud Scheer & Hans-Jürgen Stieber, Kastanienallee 16, 77656 Offenburg



Ausreichend Parkflächen ausgeschildert



Die Parkflächen für Messebesucher sind deutlich ausgeschildert, auswärtigen Besuchern wird

empfohlen, dem Parkleitsystem der Messe zu folgen. Im Nahbereich der Messe befinden sich

fußläufig erreichbare Plätze. Zusätzlich steht ein P&R-System zur Verfügung. Der Busshuttle vom P&RParkplatz Flugplatz zum Südeingang der Messe fährt im 10-15-Minuten-Takt und ist kostenfrei. Der letzte Bus ab Messe geht um 19 Uhr.



Info für Besucher der GALA-Schau: Im Anschluss an die GALA-Schau am 28. Juli fährt der

Busshuttle zum P&R-Parkplatz Flugplatz am Ausgang Süd ab. Letzte Abfahrt ist um 24 Uhr.



Busshuttle ab Bahnhof



Die Messe Offenburg stellt während der Eurocheval einen kostenfreien Busshuttle zwischen dem

Hauptbahnhof (ZOB, Bussteig 4) und der Bushaltestelle Messeplatz. Gefahren wird im 20-Minuten-

Rhythmus; der letzte Bus ab Messe geht um 19 Uhr.



Vergünstigte Eintrittskarten zur Eurocheval erhalten die Besucher im Vorverkauf unter

www.eurocheval.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen (VVK Erwachsene 12 EUR,

VVK Kinder von 6-15 Jahre 6 EUR).



Weitere Informationen zur Eurocheval finden Sie unter www.eurocheval.de. Für Fragen steht Ihnen

das Team der Messe Offenburg gerne unter info@messe-offenburg.de oder +49 (0)781 9226-0 zur

Verfügung.



Stefanie Seubert