Spöckerhof Raubling - Erfahrungsberichte 1. freies Training am 12.3.17

Spöckerhof Raubling:

Erfahrungsberichte zum 1. freien Training am 12. März 2017

Am 12. März fand das erste freie Training am Spöckerhof statt. Bei wunderschönem Frühlingswetter trafen sich interessierte Pferdefreunde, um Petra beim Arbeiten mit Pferden über die Schulter zu schauen. Zu sehen bekamen sie 2 Pferde mit sehr unterschiedlichem Charakter und Ausbildungsstand. Man konnte Einblick nehmen in verschiedene Übungen der Körperarbeit, der Arbeit am Boden und beim Reiten. Petra erklärte die Übungen und beantwortete sämtliche auftauchenden Fragen. Alle Anwesenden freuen sich schon auf das nächste offene Training am Sonntag dem 9. April.

Ich fand das Training sehr interessant. Besonders beeindruckt hat mich die Ruhe und Gelassenheit, die von Petra ausgeht - auch in kritischen Situationen, wenn ein Pferd nicht genau das macht, was es soll. Helmut

***

Ich fand es erstaunlich, welche Fortschritte ein Pferd auch in kurzen Trainingseinheiten machen kann. Und wenn etwas besonders gut klappt, wird aufgehört. Die beste Voraussetzung für den nächsten Arbeitstag. Monika

***

Liebe Petra,

das offene Training heute war super interessant und kurzweilig. Es gab viel zu sehen. Die Pferde in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und auch die differenzierte Herangehensweise in der Arbeit bewusst mitzubekommen, war wirklich lehrreich und spannend. Am meisten überraschte mich die Vielseitigkeit der Informationen. Denn ohne dass es ein langweiliges Abarbeiten von Themen gab, erfuhr ich viel über "Pferd", "Reiter", "Bodenarbeit" und "Arbeit auf dem Pferd". Ein gelungener Praxistag, der mir bei strahlendem Sonnenschein viel Freude bereitete. Danke dafür! Und - ich freue mich schon auf den nächsten Termin!! Eva

***

Davon will ich mehr! Das erste freie Training startete mit besten Bedingungen: 2 interessante Pferdetypen, 1 vielseitige Ausbilderin, ein paar neugierige - äh wissensdurstige - Zuschauer und viel Sonne.

Die mittlerweile sehr fein zu arbeitende Araber-Pinto-Stute Amanda (13 Jahre) zeigte schwungvolle Schritt- und Trabeinheiten. Mein tolles wildes Viech wird immer ein paar Special Effects auf Lager haben, aber sie hat gelernt, durch Pausen schneller wieder "gesprächsbereit" zu sein.

Lara, die 15jährige Norikerdame, besucht bei Petra gerade die Grundschule und holt die versäumte Ausbildung sehr motiviert nach. Sie bemüht sich, zu gefallen und alles richtig zu machen.

Es war für uns eine tolle Blickschulung und dank Petras Erklärungen höchst informativ und lehrreich.

Bis zum nächsten Mal

Nicole