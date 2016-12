Spöckerhof Raubling - "Frohe Feiertage, wuff, wuff!"

Spöckerhof von Petra Dürr

in Raubling bei Rosenheim

"Frohe Feiertage, wuff, wuff!"

Tara, die Chefhündin vom Spöckerhof

"Echt toll, ich muß hier wieder die ganze Arbeit alleine machen! Bloß weil bei mir am Spöckerhof wieder alle im Weihnachtsstress sind. Und dabei krieg ich noch die kleinste Futterration pro Tag. 1 Dose Schappi oder so Zeugs pro Tag ist doch nix - die Pferde füttert mein Frauchen Petra Dürr eimerweise und sogar mit riesigen Futterrationen per Computersteuerung! Und unsereinem bleibt wieder nix - das muß in 2017 anders werden. Da will ich auch aus großen Eimern fressen! Das wünsch ich mir und Euch und allen anderen wünsch ich noch auch im Namen von Petra (die natürlich schon wieder beim Pferdefüttern ist)":

FROHE WEIHNACHTEN

WÜNSCHT DAS TEAM VOM SPÖCKERHOF!

