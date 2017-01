spoga horse 2017 Köln - Würfel sind gefallen - Reitsport Markt Händler Award 2017

Die Würfel sind gefallen: Reitsport Markt-Händler Award 2016/2017





Die Spannung ist kaum noch zu überbieten - die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Reitsportfachhandel, der Reitsport Markt-Händler Award 2016/2017, geht in die entscheidende Phase. Beim Treffen der Fachjury am 8. Dezember im TaunusTagungsHotel in Friedrichsdorf wurden die elf besten Reitsportfachgeschäfte Deutschlands sowie der Sieger und vier Platzierte in der neuen Kategorie „Bester Online-Shop“ festgelegt. Jetzt steht der feierlichen Verleihung am Nachmittag des 5. Februar 2017 auf dem Fashion Walk im Rahmen der spoga horse in Köln, die als Hauptsponsor den Award seit vielen Jahren unterstützt, nichts mehr im Wege. „Wir waren überwältigt, wie viele Bewerbungen wir in diesem Jahr wieder hatten. Es hat viel Spaß gemacht, die Fachgeschäfte zu besuchen und zu bewerten“, freut sich Chefredakteurin Simone Jakobi über den Zuspruch. Alle Geschäfte seien gut vorbereitet gewesen auf die Besuche der Fachjury-Mitglieder und hätten ihre Läden auf Hochglanz gebracht und entsprechend dekoriert sowie die Ware präsentiert. „Die Qualität der Bewerber war in diesem Jahr extrem hoch. Das zeigt uns, wie wichtig diese Auszeichnung für die Fachhändler doch ist“, so Jakobi, die den Bogen weiterspannt und eine Fortsetzung für 2017/2018 garantiert.



Insgesamt waren 57 Bewerbungen für den stationären Handel sowie 13 für den Onlinehandel beim Reitsport Markt eingegangen - viele alte Bekannte fanden sich darunter wieder, aber auch etliche neue Fachhändler wagten den Schritt zur Teilnahme. Da war es für die Jury, bestehend aus Heidrun Weitz (WP Architektur für den Pferdesport), Simone Jakobi (Chefredaktion PFERDESPORT Journal), Josef Benner (Geschäftsführer Fachverlag Dr. Fraund), Klaus Herrmann (Unternehmensberater Facheinzelhandel), Jessica Kaup (Journalistin), Stefanie Zapf (Gesamtvertriebsleitung Fachverlag Dr. Fraund), Manfred Schulz (Gesamtanzeigenleiter Fachverlag Dr. Fraund) und Martin Liszka (Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie) kein leichtes Unterfangen, die Besten der Besten in den Kategorien „Bester Fachhändler“, „Bester Ladenbau“, „Beste Neueröffnung“, „Bestes Handwerk“ sowie erstmals „Bester Online-Shop“ zu finden. „Am Ende ging es wirklich ganz knapp zu, wir haben alle Aufzeichnungen aus den Besuchsberichten bis ins letzte Detail diskutiert und mit in die Wertungen einfließen lassen. Und weil wir unser zehnjähriges Jubiläum zu einem ganz besonderen Event machen wollen, küren wir einmalig auch einen Jubiläumssieger in Köln“, verrät Simone Jakobi. Aber: Die Nominierten müssen sich noch bis zum ersten Messetag der spoga horse gedulden, dann erst werden die Sieger im Rahmen der Reitsport Markt-Händler Award-Verleihung ausgezeichnet.



spoga horse Internationale Fachmesse für Pferdesport 05.–07.02.2017 www.spogahorse.de



Ihr Kontakt bei Rückfragen: Kathrin Münker Telefon +49 221 821-2528 Telefax +49 221 821-3544 E-Mail k.muenker@koelnmesse. de



Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln Postfach 21 07 60 50532 Köln Deutschland Telefon +49 221 821-0 Telefax +49 221 821-2574 info@koelnmesse.de www.koelnmesse.de



Geschäftsführung: Gerald Böse (Vorsitzender) Katharina C. Hamma Herbert Marner



Vorsitzende des Aufsichtsrats Oberbürgermeisterin Henriette Reker



Sitz der Gesellschaft und Gerichtsstand: Köln Amtsgericht Köln, HRB 952



Über eine Nominierung dürfen sich in diesem Jahr freuen:

 Reitsport Baumer, 82441 Ohlstadt  Reitsport Blank GmbH, 73479 Ellwangen  Reitsport Centaurus, 65232 Taunusstein  EQUIOLE equestrian fashion, 73550 Waldstetten  Reitsport Frölich GmbH, 64331 Weiterstadt  Reitsport Galoppwechsel, 86971 Peiting  Reitsport Zum Hochscheid GbR, 56727 Mayen-Kürrenberg  Hofmeister-Pferdesport, 58285 Gevelsberg  Hottemax-4you e.K., 59192 Bergkamen  Reitsport Live GbR, 78467 Konstanz  Reitsport Klawunde, 34474 Diemelstadt  Krones & Müller GbR, 93073 Neutraubling  Reitsport Peter, 79194 Gundelfingen  Reitsport Schuldt, 22869 Schenefeld  Reitsport Siegl, 90491 Nürnberg (und 92339 Beilngries)  STEFFEN Tierzuchtgeräte & Pferdesportbedarf, 23556 Lübeck  Reitsport Wussler, 77723 Gengenbach

Die Preisverleihung des Reitsport Markt-Händler Awards findet am 5. Februar um 15:30 Uhr auf der Bühne des spoga horse fashion walks statt.



Die spoga horse Frühjahr 2017 ist für Fachbesucher am 5. und 6. Februar von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 7. Februar von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.



Ihre Kontakte bei Rückfragen:



Christine Holzhauser



Reitsport Markt Fachverlag Dr. Fraund GmbH Weberstr. 9 | 55130 Mainz-Weisenau Telefon +49 6131 6205-45 Telefax: +49 6131 6205-40 c.holzhauser@fraund.de www.reitsport-markt.de



Kathrin Münker Kommunikationsmanagerin



Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln Deutschland Telefon: +49 221 821-2528



Seite 3/3



Telefax: +49 221 821-3544 k.muenker@koelnmesse.de www.koelnmesse.de



Anmerkung für die Redaktion: Fotomaterial der spoga horse finden Sie in unserer Bilddatenbank im Internet unter www.spogahorse.de im Bereich „Presse“. Presseinformationen finden Sie unter www.spogahorse.de/Presseinformation