spoga horse 2022 – Die Welt, die Branche und die Messe in Bewegung

Die spoga horse 2022 präsentiert viele Neuerungen und innovative Formate, nicht zuletzt, um der rasanten gesellschaftlichen und branchenseitigen Entwicklung Rechnung zu tragen. Die B2B Leitmesse der internationalen Pferdebranche öffnet wieder vom 5. bis 7. Februar 2022 und bietet Besuchenden nicht nur einen einmaligen Einblick in die Welt der Pferde und Reiter/innen, sondern auch in die Zukunft der Branche. Der nun für Einreichungen offene „spoga horse TOP INNOVATIONS“ Wettbewerb, digitale Matchmaking- und Content-Plattformen, Creator-Angebote und vieles mehr machen die spoga horse 2022 zum Trendbarometer der Branche. Aussteller können sich auf spogahorse.de/anmeldung informieren und bequem online anmelden.



Die spoga horse ist der Place to Be und die B2B Leitmesse der internationalen Pferdebranche. Sie verbindet Ausstellung, Konferenz und Networking unter einem Dach. Für internationale Aussteller aus mehr als 30 Ländern ist die Messe der Ort für Neuheiten, Innovationen und Trends. Genau dort setzt das neue, übergreifende Trendthema der spoga horse 2022, „Future in Motion“ an: Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit beeinflussen grundlegend, wie wir als Gesellschaft unseren Alltag, unsere Arbeit und unsere persönlichen wie beruflichen Kontakte gestalten. Auch auf die Pferdebranche wirken diese Megatrends, was sich beispielsweise in das Training unterstützenden Apps oder immer mehr nachhaltig produzierter Ausrüstung zeigt. Mit dem Trendthema „Future in Motion“ verbindet die spoga horse 2022 Formate, Events und Inhalte, die Ausstellern wie Besuchenden bei der Wegfindung durch diese rasanten Entwicklungen zur Seite stehen.



spoga horse TOP INNOVATIONS 2022: Anmeldephase gestartet



Und was liefert mehr Orientierung als eine Sammlung der innovativsten Produkte der Branche? Wie in 2021 kürt eine international renommierte Jury aus Retail-Expert:innen, Creator:innen und Professionals auch zur spoga horse 2022 im Wettbewerb spoga horse TOP INNOVATIONS die 30 weltweiten Top-Innovationen, welche nicht nur in der Online-Gallery der spoga horse Website, sondern auch im neuen BOULEVARD OF INNOVATIONS vor Ort in Köln dem gesamten Messepublikum präsentiert werden. Die fünf besten Produkte werden mit dem Titel „spoga horse TOP INNOVATION“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird vorher auf der zentralen Bühne THE STAGE stattfinden. Die Anmeldephase ist heute gestartet und endet am 10.01.2022, weitere Informationen und Formulare finden sich unter spogahorse.de.



spoga horse @home: Digitale Erweiterung der B2B-Leitmesse



Von innovativen Produkten zu innovativen Austausch- und Präsentationsmöglichkeiten: Zur spoga horse 2022 kann sich die Branche über die digitale Plattform „spoga horse @home“ auch online vernetzen und zu allen aktuellen Themen informieren. Aussteller profitieren von der Chance, sich neue Zielgruppen zu erschließen und Ihre Produkte einem weltweiten Publikum vorzustellen. Besuchende können sich jederzeit live dazu schalten oder Inhalte genau dann abrufen, wenn sie Zeit haben. So, wie Gesellschaft und Branche immer digitaler werden, erweitert also auch die spoga horse stetig ihr digitales Angebot. Die digitale Plattform und ihre Inhalte werden bis Ende März zugänglich sein. Weiterführende Informationen finden sich auf spogahorse.de unter „Die Messe“.



BARN.NET: Die Pferdewelt vernetzt sich



Apropos digitale Branche: Equine Professionals sind viel unterwegs, meist an der frischen Luft und weniger gerne am Schreibtisch. Für Unternehmen, Marken und Hersteller ist es mitunter nicht so einfach, diese Zielgruppe mit der eigenen Markenbotschaft und dem eigenen Angebot zu erreichen. BARN.NET, ein Projekt aus dem Haus BARNS & BRANDS, verbindet Equine Professionals mit Unternehmen der Pferdebranche - und umgekehrt. Ein exklusiver Ort für Trainer, Influencer, Entscheider, Multiplikatoren, Pferdegesundheitsexperten, Dienstleister, Marketingverantwortliche, Unternehmen, Marken und Organisationen, um Kontakte zu knüpfen, sich zu vernetzen, Kooperationspartner und -modelle zu finden, gemeinsam zu wachsen und erfolgreicher zu sein. Das BARN.NET Kick Off Event findet erstmalig auf der spoga horse 2022 statt. Weitere Informationen zu Event und Produkt finden sich unter barnsandbrands.com, Interessierte können sich direkt an martina.vogt@barnsandbrands.com wenden.



spoga horse CREATOR DAYS: der Treffpunkt für Equestrian Influencer:innen



Auch in der Pferdewelt haben Influencer:innen inzwischen enorme Strahlkraft und bieten damit großes Potenzial für Marken. Gleichzeitig gibt es in der Pferdebranche noch kaum Möglichkeiten für beide Seiten, sich persönlich kennenzulernen, mögliche Kooperationen auszuloten und voneinander zu lernen. Diese Nische füllt die spoga horse 2022 in Kooperation mit SehrwieViel mit den „spoga horse CREATOR DAYS“. Ein Side-Event mit mehrtägigem Programm führt aufstrebende wie etablierte Creator:innen in die Welt der spoga horse ein, bietet mit Vorträgen und Workshops Weiterbildungsmöglichkeiten und erlaubt bei lockeren Abendveranstaltungen Networking untereinander und mit der Industrie. Interessierte Creator:innen können sich schon jetzt an hello@sehrwieviel.de wenden, weiterführende Informationen folgen im Dezember auf spogahorse.de.



Marketing Village: Marketing- treffen Pferde-Expert:innen



Last but not least können sich Medienhäuser, Veranstalter, Dienstleister und Agenturen ab sofort auf kleinstem Raum auf der spoga horse präsentieren. Interessierte können das neue, kompakte Standpaket im Marketing Village - nur mit Bildschirm und Prospektständer ausgestattet - nutzen, um sich den Teilnehmenden der spoga horse vorzustellen. Die angrenzende Networking Area bietet zudem Raum für persönlichen Gespräche. Eine Hostess kümmert sich um die gesamte Fläche des Marketing Village und füllt bei Bedarf Werbematerial nach, Marketing-Expert:innen können sich voll und ganz auf ihren Messebesuch und Gespräche konzentrieren. In der Buchung einer Präsenz im Marketing Village ist zudem ein Showroom auf der digitalen Plattform der spoga horse @home enthalten, wodurch die Vorzüge des Online-Messeauftritts mitgenutzt werden können. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich hier: https://www.spogahorse.de/teilnahme-und-planung/fuer-aussteller/marketing-village-package/



