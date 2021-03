spoga horse 2022 – im neuen Gewand bereit für den Anmeldestart und für das neue Messekonzept

#spogahorse



Die pandemiebedingte Auszeit wurde genutzt – die spoga horse bekam einen neuen Look und startet mit einem innovativen Konzept durch. Die B2B Leitmesse der internationalen Pferdebranche öffnet wieder vom 5. bis 7. Februar 2022 und bietet dem Besucher einen einmaligen Einblick in die Welt der Pferde und Reiter/innen. Aussteller können sich bereits jetzt bequem online anmelden sowie die attraktiven Frühbucherkonditionen bis zum 31. März 2021 nutzen.



Die spoga horse ist der Place to Be und die B2B Leitmesse der internationalen Pferdebranche. Sie verbindet Ausstellung, Konferenz und Networking unter einem Dach. Für über 430 internationale Aussteller aus mehr als 30 Ländern ist die Messe der Ort für Neuheiten, Innovationen und Trends. Die spoga horse bietet einen einzigartigen Gesamtüberblick und ist somit der internationale Treffpunkt für Aussteller, Einkäufer und Entscheider – hier werden persönliche Kontakte gepflegt, das Business mit allen Sinnen erlebbar gemacht und inspirierende Gespräche geführt – dabei steht nicht nur das Geschäft, sondern auch die Leidenschaft zum Pferd im Vordergrund.



Neues Konzept



Mit einem übergreifenden Trend-Thema wird es zukünftig ein jährliches Rahmenprogramm geben. So bietet die Messe – mit Sonderschauen und -programmen – eine Bühne für aktuelle Themen und Innovationen.



Diese aktuellen Themen und Innovationen werden auf der zentralen Bühne THE STAGE präsentiert. Ebenfalls werden hier Produktpräsentationen, Gesprächsrunden und Diskussionen zu gegenwärtigen Trends das Publikum begeistern. Auch wird hier der spoga horse FASHION WALK stattfinden und die Modetrends im Scheinwerferlicht zeigen.



Mit dem neuen BOULEVARD OF INNOVATIONS wird ein zentraler Ort auf der spoga horse geschaffen, auf dem die TOP 30 der spoga horse TOP INNOVATIONS dem gesamten Messepublikum präsentiert werden. Die Preisverleihung wird vorher auf der zentralen Bühne THE STAGE stattfinden. Dieser Wettbewerb fand bereits in diesem Jahr zum ersten Mal statt – allerdings digital.



Aktuelle Consumer-Trends werden ab 2022 noch mehr aufgegriffen. POS INSPIRATION ist der neue Ort für Händler, um sich in unterschiedlichsten Themenwelten zu inspirieren.



Die spoga horse bietet zukünftig auch Medienhäusern, Agenturen, Veranstaltern und Dienstleistern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Im MARKETING VILLAGE können sie sich dem spoga horse Publikum und den Ausstellern präsentieren sowie Kontakte knüpfen.



spoga horse 2022



Bereits im vergangenen Jahr hat man entschieden, die spoga horse nur noch einmal im Jahr – in den Hallen 7 und 8 – auf dem Messegelände in Köln stattfinden zu lassen. Zu diesem Schritt kam man gemeinsam mit den Entscheidern aus der Pferdebranche und orientiert sich somit an deren Orderzyklus.



Aussteller können sich bereits ab Ende Februar 2021 bequem online für die spoga horse 2022 anmelden und die attraktiven Frühbucherkonditionen bis zum 31. März 2021 nutzen: www.spogahorse.de/anmeldung



Entsprechend der neuen, innovativen Neuausrichtung der Messe, tritt die spoga horse im neuen und modernen Design an die Öffentlichkeit. Dabei visualisiert der illustrierte Pferdekopf – als zentrales Element – die Innovationsgetriebenheit der Branche und den Blick in die Zukunft.



