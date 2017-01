spoga horse Frühjahr 2017: Das sind die aktuellen modischen Trends

Funktion trifft Laufsteg: Noch vor einigen Jahren hatten Reiter die Wahl: gut aussehen oder praktisch gekleidet sein? Diese Zeit ist vorbei, wie die Reitmodenhersteller vom 5. bis 7. Februar auf der der spoga horse Frühjahr beweisen. Ihre Herbst-Winter-Kollektionen verbinden auf einzigartige Weise Komfort, Funktion und Ästhetik. Und sie setzen noch eins drauf: Auch die Themen Wellness und Gesundheitsvorsorge haben nun Einzug in die Modewelt gehalten.

Pink und Puder: Der Herbst wird dufte! Zarte Pastelltöne und puderige Farben bestimmen die Reitmodewelt. Dabei spitzelt der eine oder andere Aufsehen erregende Hingucker hindurch. Farbkombis wie oliv/pink, pfirsich/lachs oder toffee/mistelgrün sind der letzte Schrei. Einfarbige Stoffe werden durch militärisch inspirierte Camouflage-Muster aufgelockert und somit raffinierte optische Akzente gesetzt. Ein Dauerbrenner bleibt Blau. Hier ist die gesamte Farbskala vertreten von Aqua über Azur bis hin zu Türkistönen. Dass die Damenwelt wieder gerne Rosa trägt, spiegelt sich ebenfalls in den Neuschöpfungen der Designer wider. Sowohl in Kombination mit Naturtönen als auch uni sind „Girlie Styles“ so salonfähig wie nie zuvor.

Passend dazu werden auch die angesagten Materialien im Herbst/Winter 2017/18 weiblicher und zarter. Spitze und Pailletten sind im Kommen, Blumenmuster bringen einen verspielten Touch in die Oberbekleidung. Neben Dauerbrenner Softshell etabliert sich Mesh immer mehr als Trendgewebe. Das luftdurchlässige Netzgewebe, das früher fast ausschließlich in Eishockeytrikots und Baseballkappen Verwendung fand, wird zunehmend kreativer eingesetzt. Es besticht neben seinem lässigen Look vor allem durch seine Funktion: luftdurchlässig und pflegeleicht kann Mesh zu jeder Jahreszeit getragen werden. Im Herbst und Winter wird es gern mit Baumwoll-Basics kombiniert, aber auch Turniershirts trumpfen in der kommenden Saison mit dekorativen Mesh-Einsätzen auf.

Trendprodukt Silikon

Ein Trend, der schon im letzten Jahr begann, prägt sich nun vielfältiger aus: Silikonbesätze. Reithosen mit Silikonbesatz sind seit dem letzten Sommer in aller Munde, denn sie verbinden die Elastizität von Kniebesatzhosen mit der Griffigkeit eines Vollbesatzes. Atmungsaktiv, super-stretchig und mit besonders figurfreundlicher Passform reift die Reithose so zu einem modischen Designprodukt. Aufgrund ihres vielfachen Erfolgs hält die Silikonbeschichtung auch in weiteren Bereichen Einzug: Zahlreiche Reithandschuhe, Reitjacken und Shirts mit Besätzen aus dem wasser- und ölabweisenden Synthetikmaterial kommen neu auf den Markt.

Ganz bewusst verzichten viele Outfits aber auch völlig auf ausgefallene Details. Im Softshell-Bereich sind wieder viele Klassiker dabei, die sportlich-elegant und unaufdringlich wirken. Gerne wird dabei jedoch ein kleiner Eyecatcher eingearbeitet, der erst auf den zweiten Blick ins Auge stickt, beispielsweise ein goldfarbener Abnäher, eine blumige Stickerei oder Gürtelschlaufen in Kontrastfarben.

Alleskönner-Textilien

Bei den Funktionstextilien geht der Trend hin zur Technik. Aufwändige Material-Mixe aus Baumwolle und Synthetik sorgen auch in der kalten Jahreszeit für ungetrübte Freude am Draußensein. Vielfach haben die Aussteller wahre Hochleistungs-Textilien im Gepäck, die durch ergonomische Polsterungen und mehrlagige Gewebeschichten höchsten Tragekomfort gewährleisten. Auch das Thema Gesundheit wird immer größer geschrieben. Was mit antibakteriellen Basisschichten von Funktionstextilien anfängt, gipfelt beispielsweise in keramikhaltigen Stoffen, die bisher vorwiegend am Pferd eingesetzt wurden, nun aber auch in der Reitmode Einzug halten. Die Keramikstoffe reflektieren Körperwärme in Form von infraroter Strahlung, was das Wohlbefinden von Mensch und Tier steigert, Muskelverspannungen verringert und die Blutzirkulation anregt.

Neue Sicherheitskleidung

Da die Herbst- und Wintermonate nicht nur kalt, sondern auch besonders dunkel sind, wird außerdem die Sicherheit von Pferd und Reiter großgeschrieben. Fluoreszierende und retroreflektierende Textilien machen Mensch und Tier bei einem Ausritt bis zu 150 Meter weit sichtbar. Dabei taucht immer wieder der Wunsch nach optisch gefälliger Warnkleidung auf. Ein Hersteller, der bereits im letzten Jahr mit einer Softshell-Sicherheitsweste punkten konnte, kündigt auf der spoga horse Frühjahr ein „Füllhorn an Neuigkeiten“ an, aus denen das Thema Sicherheit herausstechen wird.

Insgesamt kommt die nächste Winter-Reitmode also eher hell und verspielt daher. Trotz zahlreicher optischer Finessen liegt das Hauptaugenmerk immer noch auf der Funktionalität der Kleidung – und an diese werden immer höhere Ansprüche gestellt. Es geht nicht nur darum, sich warm zu halten, sondern dabei auch noch gesund zu bleiben und den perfekten Halt im Sattel zu finden. Diese Wünsche der Reiter haben die Hersteller verstanden und direkt umgesetzt.

Die neuesten Trends der Pferdesportbranche gibt es auf der spoga horse Frühjahr (5. bis 7. Februar 2017) zu sehen und zu erleben.

Die spoga horse Frühjahr 2017 ist für Fachbesucher am 5. und 6. Februar von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 7. Februar von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Ihr Kontakt bei Rückfragen:

Kathrin Münker

Kommunikationsmanager

Koelnmesse GmbH

Messeplatz 1

50679 Köln

Deutschland

Telefon: +49 221 821-2528

Telefax: +49 221 821-3544

k.muenker@koelnmesse.de

www.koelnmesse.de