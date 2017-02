spoga horse Frühjahr 2017 - Hohe Internationalität, Top-Qualität + beste Stimmung

spoga horse Frühjahr 2017

Hohe Internationalität, Top-Qualität und sehr gute Stimmung!

Nach drei erfolgreichen Messetagen endete am 7. Februar 2017 die spoga horse Frühjahr mit einem guten Ergebnis. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, kamen 3.700 Fachbesucher aus über 50 Ländern zur internationalen Fachmesse für Pferdesport. Der Auslandsanteil auf Fachbesucherseite lag bei rund 50 Prozent. Insgesamt 184 Unternehmen aus 24 Ländern nutzten die spoga horse Frühjahr zur Präsentation ihrer Neuheiten. Mit einem Auslandsanteil auf Ausstellerseite von 66 Prozent legte die spoga horse im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um fünf Prozentpunkte zu. „Die spoga horse Frühjahr hat ihre Bedeutung als internationale Fachmesse für Pferdesport erneut bekräftigt. Der konstante Anteil ausländischer Besucher sowie die gestiegene Internationalität auf Seiten der Aussteller unterstreichen diese Positionierung“, sagte Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH. Die Messeteilnehmer lobten zudem die sehr gute Stimmung auf der Frühjahrsausgabe der spoga horse. „In puncto Orderverhalten, Qualität der Besucher und der Veranstaltung insgesamt hat die spoga horse Frühjahr Bestnoten erzielt“, so Hamma. Drei Tage lang standen in der Halle 8 des Kölner Messegeländes Business, Networking und Entertainment auf dem Programm. Neben dem großen Ausstellungsangebot leistete auch das Rahmenprogramm mit dem spoga horse fashion walk, der spoga horse academy, dem VIP Club (Very Important Premieres Club) sowie die Verleihung des ‚Reitsport Markt-Händler Awards‘ einen wesentlichen Beitrag zu der sehr guten Atmosphäre der Veranstaltung.

Auch Dirk Kannemeier, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikelindustrie (BSI), bewertete die spoga horse Frühjahr 2017 positiv: „Insgesamt können wir mit dem Ergebnis der spoga horse Frühjahr 2017 zufrieden sein. Die Anzahl der Fachbesucher und das Ordervolumen konnten auf Vorjahresniveau gehalten werden, so dass wir unter dem Strich eine positive Bilanz ziehen.“

Sehr gute Ergebnisse bei der Aussteller- und Besucherbefragung

Die erstklassige Angebotsvielfalt sowie das zielgruppengerechte Begleitprogramm wirkten sich positiv auf die Besucher-Zufriedenheit aus: 82 Prozent der Befragten waren mit der Erreichung ihrer Besuchsziele zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Entsprechend hoch fiel auch die Weiterempfehlungsrate aus: Knapp 90 Prozent würden den Besuch der spoga horse einem guten Geschäftsfreund weiterempfehlen. Die Qualität der Besucher trug ebenfalls zu der sehr guten Messestimmung bei: 78 Prozent der Befragten sind an Beschaffungsentscheidungen beteiligt, 50 Prozent sogar ausschlaggebend. Positiv war auch das Fazit der Aussteller: Knapp 93 Prozent würden einem anderen Unternehmen die Beteiligung an der spoga horse empfehlen.

Informierend und inspirierend: das Begleitprogramm der spoga horse Frühjahr

Zweimal täglich präsentierten ausgewählte Aussteller auf dem spoga horse fashion walk ihre neuesten Kollektionen. Die Modenschau mit professionellen Models und starken Choreographien war auch in diesem Jahr ein echter Publikumsmagnet. Ebenfalls sehr gut besucht wurde die spoga horse academy. Das abwechslungsreiche Vortragsprogramm bot neben fachlichen Informationen zu Themen der Reitsportbranche auch Gelegenheit für Diskussionen und konstruktiven Austausch mit Branchenexperten. Zudem standen im VIP Club exklusive Live-Vorführungen von Produkten und Premieren-Präsentationen auf der Agenda. Ebenfalls fester Bestandteil des Rahmenprogramms war die Verleihung des Reitsport Markt-Händler Awards. Den Sieg in der Hauptkategorie „Bester Fachhändler“ sicherte sich Hofmeister Pferdesport aus Gevelsberg. Alle Informationen und die diesjährigen Gewinner gibt es unter www.spogahorse.de/Presseinformation

Die spoga horse Frühjahr 2017 in Zahlen:

An der spoga horse Frühjahr beteiligten sich 184 (Frühjahr 2016: 184) Unternehmen aus 24 (22) Ländern, davon 66 Prozent (61 Prozent) aus dem Ausland. Darunter befanden sich 58 (68) Aussteller und 5 (4) zusätzlich vertretene Unternehmen aus Deutschland sowie 117 (109) Aussteller und 4 (3) zusätzlich vertretene Unternehmen aus dem Ausland.*

*Die Besucher-, Aussteller- und Flächenzahlen dieser Messe werden nach den einheitlichen Definitionen der FKM – Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen ermittelt und zertifiziert.

Die spoga horse Herbst 2017 findet vom 3. bis 5. September parallel zur spoga+gafa statt. Weitere Informationen unter www.spogahorse.de

