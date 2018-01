spoga horse Frühjahr 2018: Das Eventprogramm

Rund 170 Aussteller aus 19 Ländern präsentieren auf der spoga horse Frühjahr vom 4. bis 6. Februar 2018 in Köln neben Sätteln und Trensen, Pflege- und Ernährungsprodukten sowie Zubehör und Dienstleistungen in erster Linie Reitmoden, Helme, Schuhe und Stiefel. Bei der Frühjahrsveranstaltung stehen die Trends der Reitmoden und Textilien traditionell im Fokus und erhalten auf dem spoga horse fashion walk eine eigene Bühne. Darüber hinaus können die internationalen Fachbesucher Neuheiten und Trends aus der Reitsportwelt und rund um das Thema Hundesausstattung im Premiere's Clubs und der Sonderschau Hund entdecken und erleben. Für weitere Impulse wird in der spoga horse academy gesorgt, die das Thema Digitalisierung in den Vordergrund rückt.

Für die sechste Ausgabe des spoga horse fashion walk bringen die Veranstalter der spoga horse wieder die neuesten Kollektionen für Reitsportmoden, Accessoires und Ausrüstung der Aussteller in zwei spektakulären Walk- und Dance-Choreographien auf dem Laufsteg zusammen. Zweimal täglich zeigen unter anderem Albert Kerbl, CAVALLIERA INTERNATIONAL, EKKIA, HKM Sports Equipment, Horseware Products, Privilège Equitation und Waldhausen jeweils sechs Outfits und damit die neuesten Schnitte, Farben und Muster für die Herbst-Winter Saison 2018/2019. Mit Derrière Equestrian präsentiert erstmalig ein Aussteller Unterwäsche für den Reitsport live auf dem fashion walk. Für die Fachbesucher der spoga horse bietet die Show die erstklassige Gelegenheit, die neuesten Trends live und in Bewegung am Modell zu begutachten.

Digital und Online – Aufsatteln im Web 2.0 mit der spoga horse academy

Kunden-Live-Chats, Bewertungstools, Webseiten-Optimierung, Online-Shops: Das Web 2.0 hat längst Einzug ins Marketing und in den Verkauf gehalten und stellt die Fachhändler der Pferdesportbranche vor neue Herausforderungen. Um den Kunden die beste Beratung und den besten Service zu bieten, bedarf es neuer Tools und neuer Verkaufsstrategien. Dabei ist es oft schwer, aus dem vielfältigen Angebot das passende auszuwählen und die richtige Entscheidung für eine Optimierung zu treffen. Die spoga horse academy bietet daher Vorträge zum Onlinemarketing, Tipps und Tricks für Onlinetools, die den Arbeitsalltag erleichtern sowie einen Websitencheck. Neben den Onlinethemen wird es interaktive Workshops zu Verkaufstechniken und Vorträge zur Warenkunde geben.

And the winner is...

2017 feierte der Reitsport Markt Händler Award sein 10-jähriges Jubiläum. Auch in diesem Jahr wird es für die nominierten Händler im Rahmen der Preisverleihung am ersten Messetag der spoga horse spannend, wenn die Gewinner des Reitsport Markt Händler Award 2018 bekannt gegeben werden.

Prominent platziert: Premiere's Clubs und Sonderschau Hund

Mit dem Premiere's Club präsentiert die spoga horse die Neuheiten der Reitsportbranche für die Saison 2018/2019 in einer Sonderausstellung. Dabei wird die gesamte Bandbreite und Vielfalt an Produkten aus allen Segmenten der Veranstaltung abgebildet. Teilnehmende Unternehmen sind unter anderem CAVALLIERA, H+P Handels GmbG & Co. KG, Horseware Kingsland, Lecksteine-shop.de und MM Cosmetic GmbH.

Auf den Hund gekommen sind bereits heute viele Reiter. Damit die kleinen Vierbeiner auch morgen bestens ausgestattet sind, widmet die spoga horse der Hundeausstattung eine eigene Sonderschau. Aussteller präsentieren ihre Exponate komprimiert auf einer zusätzlichen Fläche in der spoga horse Lounge. Sowohl der Premiere's Club als auch die Sonderschau Hund finden während der gesamten Messe statt.

Das Eventprogramm en détail:

Sonntag, 4. Februar 2018

11:00 Uhr J.M. Mertens: Verkaufstechnik "Aktiver Workshop - live Verkaufsgespräch"

12:00 Uhr fashion walk

12:45 Uhr Lena Büker, ehorses GmbH & Co. KG: Tipps und Tricks für Onlinetools, die den Arbeitsalltag erleichtern

13:30 Uhr J.M. Mertens: Geschlossener Workshop zum Thema Liquidität durch Limitplanung*

14:30 Uhr Gesa Eckhardt: Beratung im Fachgeschäft und Kauf online - Frust und Ärger oder Tendenz unserer Zeit?

15:00 Uhr Erstberatung zur eigenen Online Marketing Strategie durch ehorses GmbH & Co. KG**

15:30 Uhr Reitsport-Markt Händler Award

17:00 Uhr fashion walk

Montag, 5. Februar 2018

11:00 Uhr J.M. Mertens: Warenkunde - Schulung anhand der Kollektionen ausgewählter Lieferanten

12:00 Uhr fashion walk

12:45 Uhr Lena Büker, ehorses GmbH & Co. KG: Tipps und Tricks für Onlinetools, die den Arbeitsalltag erleichtern

13:30 Uhr J.M. Mertens: Geschlossener Workshop zum Thema Personalführung/ Bonus und Prämiensysteme*

14:30 Uhr Gesa Eckhardt: Beratung im Fachgeschäft und Kauf online - Frust und Ärger oder Tendenz unserer Zeit?

15:00 Uhr Erstberatung zur eigenen Online Marketing Strategie durch ehorses GmbH & Co. KG**

17:00 Uhr fashion walk

Dienstag, 6. Februar 2018

12:00 Uhr fashion walk

14:00 Uhr J.M. Mertens: Kundenbindung durch direkte Werbung

15:30 Uhr fashion walk

*= geschlossener Workshop, Anmeldungen vorab möglich www.spogahorse.de **= persönliches Beratungsgespräch, Anmeldung vorab wird empfohlen, damit Berater sich vorbereiten können

