spoga horse Frühjahr 2018 überzeugt auf ganzer Linie





Die spoga horse Frühjahr, internationale Fachmesse für Pferdesport, ist am Dienstag, 6. Februar 2018, nach drei erfolgreichen Messetagen zu Ende gegangen. 182 Aussteller aus 20 Ländern präsentierten den 3.700 Fachbesuchern die Herbst- / Winterkollektionen der kommenden Saison. Die Internationalität lag mit 50 Prozent gewohnt hoch. Besonders starke Zuwächse verzeichnete die spoga horse Frühjahr aus Frankreich, Großbritannien und Polen. Das Angebotsportfolio überzeugte wie gewohnt durch eine große Produktvielfalt. Zu sehen gab es eine Vielzahl an Produktneuheiten aus den Segmenten Reitsportzubehör, Sattler- und Lederwaren, Pflege und Gesundheit sowie Fütterung, Stall, Weide und Transport, Geschenkartikel, Dienstleistungen und Hundezubehör. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch das Eventprogramm mit dem fashion walk, der academy und der Sonderschau Hund.



„Die Erschließung neuer Zielgruppen ist für die Zukunftsfähigkeit einer Branche unabdingbar. Erste Ansätze, wie die Sonderschau Hund, sind auf positive Resonanz gestoßen“, so Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse. „Dies zeigt uns, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben.“ Darüber hinaus beeindruckten die Produktvorstellungen im Premiere’s Club auf der angrenzenden Fläche sowie an den Ständen rund um Bekleidung, Equipment und Stallbedarf.



Die breite Produktvielfalt spiegelte sich auch in der Zufriedenheit der Besucher wieder, wie die Ergebnisse der unabhängigen Besucherbefragung zeigen: 77 Prozent der Befragten waren mit dem Ausstellungsangebot insgesamt und 82 Prozent mit der Erreichung ihrer Besuchsziele zufrieden oder sehr zufrieden. Gut 90 Prozent würden daher den Besuch der spoga horse Frühjahr einem guten Geschäftsfreund weiterempfehlen.

Der Veranstaltungserfolg bildete sich auch in den Büchern der Aussteller ab, die Branche zeigte sich nach drei Tagen intensiver Gespräche mit den Fachbesuchern äußerst zufrieden. „Die spoga horse Frühjahr 2018 ist aus Sicht der BSI-Mitglieder sehr positiv verlaufen. Unsere Ausseller sind sehr zufrieden und haben eine gute Order geschrieben. Die Qualität der Fachbesucher war ausgezeichnet und vor allem das Interesse aus den Benelux-Staaten war groß“, zog Monique van DoorenWesterdaal, Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI) und Vorsitzende der Fachgruppe Pferdesport ein positives Resümee.



Das Eventprogramm: Passion & Profession Fester Bestandteil der spoga horse Frühjahr ist die fashion show, bei der auch in diesem Jahr die teilnehmenden Aussteller zweimal täglich in einer aufregenden Walk- and Dance-Choreographie ihre neuen Kollektionen präsentierten. Aufregend wurde es am Sonntag auch für die Nominierten des Reitsport Markt Händler-Awards. Den Sieg als „Bester Fachhändler“ sicherte sich Reitsport von Rönne aus Elmshorn.

Die spoga horse academy überzeugte durch einen hohen Weiterbildungscharakter. Hier standen Themen wie Personalführung, Warenkunde und ganz besonders OnlineMarketing im Vordergrund. Letzteres ist aktuell ein großes Thema für die Veranstaltung selbst. Entsprechend schaffte die spoga horse vermehrt Angebote für die Zielgruppe der Influencer auf Instagram, Youtube, facebook und Blogs. Mit Beginn dieser Frühjahrsveranstaltung ist die spoga horse auch selbst auf facebook vertreten.



Die spoga horse Frühjahr 2018 in Zahlen: An der spoga horse Frühjahr beteiligten sich 182 (Frühjahr 2017: 184) Unternehmen aus 20 (24) Ländern, davon 67 Prozent (66 Prozent) aus dem Ausland. Darunter befanden sich 63 (63) Aussteller aus Deutschland sowie 119 (121) Aussteller aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, wurden zur spoga horse Frühjahr 2018 3.700 Besucher aus 52 Ländern gezählt. Der Auslandsanteil der Fachbesucher lag bei rund 50 Prozent.*



*Die Besucher-, Aussteller- und Flächenzahlen dieser Messe werden nach den einheitlichen Definitionen der FKM – Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen ermittelt und zertifiziert.

