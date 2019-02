spoga horse Frühjahr 2019 - Inspiriert von aktueller Mode, innovativen Materialien und Details

#spogahorse Foto: Presse spoga





spoga horse Frühjahr 2019: Inspiriert von aktueller Mode, innovativ in Materialien und Details – und eigenständig im Look





Bewegungsintensive Sportarten wie das Reiten oder die Bodenarbeit, die meistens – und bei jedem Wetter – draußen stattfinden, brauchen neben funktionellen Materialien und durchdachten Detaillösungen vor allem perfekt sitzende Schnitte, die jede Bewegung mitmachen. Dabei vereinen die Aussteller der spoga horse (2. bis 4. Februar 2019) in ihren neuen Kollektionen für Herbst/Winter 2019 die reitspezifische Funktion perfekt mit den aktuellen Fashion-Trends.



Die Materialien: Winterlich, kuschelig, funktionell

Der aktuelle Retro-Trend aus der Mode bringt 80er-Jahre-Feeling mit Allover-Prints und strukturierten Oberflächen – das schwappt nun auch in die Reitsportbekleidung. Warme Oberteile in plüschigem Teddystoff oder Strickfleece sorgen für Kuschelfaktor unter einer Jacke. Samtige, modische Oberflächen wie Nicky oder Cord sind jetzt auch in funktionellen, gebondeten Materialien zu haben, die windabweisend und dampfdurchlässig sind und so für mehr Komfort auch bei anstrengenden Trainingsstunden sorgen. Eine solche leichte, aber funktionelle Jacke oder Weste mit Zwei-Wege-Stretch ist eine tolle Alternative zur beliebten Softshell mit herkömmlich glatter Oberfläche. Hochwertige Jacken und Mäntel für den winterlichen Ausritt bieten mit verschweißten Nähten und WWA-Materialien (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv) besten Klimakomfort. Funktionelle Laminate sind mit einer feinporigen Membran ausgestattet, die nahezu ungehinderten Wasserdampfdurchgang bei bestem Wetterschutz verspricht. Aber auch die unschlagbare Wärme von Daunenjacken und -mänteln bleibt im Winter 19/20 im Reitsport beliebt.



Der Umsatzbringer Reithose zeigt sich in breiter Vielfalt, wobei nach wie vor die klassische Stiefelhose mit mittelhoher Leibhöhe die Rangliste anführt. Hier hat sich im Handel der Besatz mit Silikonprint als Erfolgsstory erwiesen, die ihren Siegeszug nicht nur auf Hosen, sondern auch auf Handschuhen weiter fortführt. Phantasievoll wird hier mit verschiedenen Motiven gespielt, von grafisch bis floral. Neben dem Besatz tut sich auch beim Material selbst einiges: Komfort und Funktion sollen sich weiter verbessern. Die Hersteller arbeiten hier mit innovativen Stretchmaterialien. Durch besonders große Faseroberflächen beim verwendeten Polyamid erreicht man einen besseren Feuchtigkeitstransport und kürzere Trocknungszeiten.



Reiche, satte Farben für die dunkle Jahreszeit

Farblich setzen die spoga horse-Aussteller auf Inspirationen rund um das liebste Hobby ihrer Kunden. Das Reiterleben ist im Winter ganz besonders vom Wetter bestimmt: Regen, Kälte, Wind und die Kürze der Tage sorgen für einen ganz eigenen Rhythmus im Stallleben. Die warme Reiterstube wird zum Mittelpunkt des Stalls, das Training findet mehr als sonst in der Halle statt, wenn nicht bereifte oder verschneite Wälder zu Ausritten einladen.



Der Trend geht für 2019/20 hin zu etwas kräftigeren, satten Farben, die untereinander, aber auch kontraststark mit hellen Tönen kombiniert werden. So finden sich viele herbstliche Naturtöne in den neuen Kollektionen für Herbst/Winter 2019 und eher zurückhaltend dekoriert. Die Farbpaletten sind inspiriert von Ausritten bei klirrender Kälte durch raureifweiße Wälder, mit hellen Tönen wie Eisblau oder Offwhite in starker Kombination mit Dunkelbraun. Warme Brauntöne, Caramel, Ziegel- und Burgunderrot oder warmes Currygelb sorgen für optische Wärme. Die klassische Paarung Schwarz/Kaffeebraun kombinieren nun auch die Sattelhersteller, während rustikales Naturleder in kernigem Cognacton bei den Taschenspezialisten im Vordergrund steht.



Feine Details, dekorativ und mit Funktion

Feine Details aus Kordel oder Leder wie Patches, Stickereien und Applikationen sorgen bei Bekleidung und Accessoires für Pferd und Reiter für Hingucker. Glitzersteine und Perlen gehören natürlich ebenfalls dazu. Diese werden im Winter 2019/20 eher in kleinem Format, zufällig und gestreut eingesetzt. Dekorativ, aber mit Funktion, werden auch reflektierende Paspeln oder Prints angebracht, die in der Dunkelheit für ein Plus an Sichtbarkeit und Sicherheit sorgen.



Dezenter Luxus ist bei den Helmen angesagt: glitzernde Swarovski-Kristalle und Perlen funkeln auf seidenmatter Satin-Oberfläche wie ein ganzer Sternenhimmel. Dezente Hingucker sind dagegen die reflektierenden Wechselstreifen, die es ebenfalls in trendigem Aubergine gibt. Die immer ausgereiftere Funktion bei Helmen zeigt sich in den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, die eine sichere und besonders bequeme Passform garantieren. Zusätzlich sorgt die Kombination von stoßabsorbierenden Innenschalen und innovativen, schlagfesten Außenmaterialien für viel passive Sicherheit. Aber auch der Komfort kommt nicht zu kurz: mit einer schnell angebrachten Winterausstattung gibt es auch in der kalten Jahreszeit warme Ohren – so ist der Helm auch vielseitig als Ganzjahreshelm einsetzbar.



Anmerkung für die Redaktion:

Fotomaterial der spoga horse Frühjahr finden Sie in unserer Bilddatenbank im Internet unter www.spogahorse.de im Bereich „Presse“.

Presseinformationen finden Sie unter www.spogahorse.de/Presseinformation

Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.



spoga horse bei Facebook:

https://www.facebook.com/spogahorseIhr



Sarah Becker-Kraft