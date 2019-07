Siegerehrung spoga horse award

spoga horse Herbst 2019 – ausgebuchte Hallen und gute Stimmung



Alle nationalen und internationalen Marktführer vertreten



Nur noch wenige Wochen, bis die spoga horse Herbst vom 1. bis 3. September ihre Tore für die internationale Reitsportbranche öffnet. Schon jetzt dürfen sich die Fachbesucher auf das gewohnt hohe Niveau der rund 430 Anbieter aus 32 Nationen freuen. Zum jährlichen Branchentreffen werden wiederholt alle internationalen Top-Player in Köln erwartet. „Die spoga horse präsentiert die Vielfalt der Trends für den internationalen Reitsportfachhandel“, so Catja Caspary, Geschäftsbereichsleiterin der Koelnmesse GmbH. „Dabei sind alle nationalen und internationalen Top-Marken vertreten. Der konstante Auslandsanteil von 84 Prozent zeigt erneut, wie wichtig die Messe für den nationalen und internationalen Markt ist.“ Innovationen, kreative Ideen und neue Impulse werden aber nicht nur an den Ständen präsentiert, sondern einmal mehr auch im Rahmen des spoga horse award gezeigt. Am Messedienstag (3. September) wird dieser in den Kategorien Innovation, Verkaufskonzept und Nachhaltigkeit bereits zum 19. Mal verliehen.



Die Ausstellerliste der spoga horse Herbst 2019 lässt keine Wünsche offen, die Hersteller präsentieren das gesamte Sortiment der Reitmode, Sicherheitsbekleidung, Lederwaren, Pflege- und Ernährungsprodukte, sowie Zubehör und Dienstleistungen. Um ihre Kunden mit zusätzlichen Angeboten für den kleinen vierbeinigen Begleiter, den Hund, zu versorgen, finden Fachbesucher Inspiration und Anregungen in einer eigenen Sonderschau. Neben Cavalleria Toscana, Equiline, und De Niro Reitstiefel, präsentieren auch PIKEUR und ESKADRON, Schockemöhle Sports und Spooks ihre neuen Kollektionen für Frühjahr / Sommer 2020. Wieder zurück in Köln sind in diesem Jahr die Sattelhersteller von CWD aus Frankreich und die Deckenspezialisten von Weatherbeeta aus Großbritannien.



And the winner is…

Frischer Wind durch die Segmente weht auch im Rahmen des spoga horse award. In diesem Jahr zeichnet die Fachjury des Veranstalters Koelnmesse und des Fachmagazin equitrends bereits zum neunzehnten Mal innovative Produkte sowie nachhaltige CSR-Projekte (Coporate Social Responsibility) auf der spoga horse Herbst aus. Neben dem Urteil der Fachjury fließt auch das Voting der Fachbesucher mit in das Ergebnis ein. Die Gewinner des spoga horse award werden in der jeweiligen Kategorie am 3. September 2019, um 12:00 Uhr, auf der spoga horse award Fläche bekannt gegeben.







