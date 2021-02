spoga horse TOP INNOVATIONS 2021 – Die Entscheidung der Jury ist gefallen

Mit den spoga horse TOP INNOVATIONS 2021 standen in diesem Jahr über 60 innovativste Produkte aus zehn Ländern im Fokus einer unabhängigen und namenhaften Jury. Ausgezeichnet wurden Produkte der Unternehmen Bucas Ltd., UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, Horseware Products Ltd und Dr. Jacoby GmbH & Co. KG. Die diesjährigen Gewinner machen den Pferdesport sicherer und ermöglichen es, den Sport nachhaltig zu betreiben.



Die sechs interdisziplinären Juroren nominierten die 30 innovativsten Produkte mit dem Titel PROOF OF INNOVATION. Hierunter befanden sich neue Lösungsansätze in unterschiedlichen Kategorien, wie Sicherheit, Ergonomie und Gesundheit für Pferd und Reiter/in, Digitalisierung sowie Konzepte zur nachhaltigen Produktion. Aus diesen 30 Nominierten, wurden nur fünf Produkte zu den Gewinnern gekürt und sind die spoga horse TOP INNOVATIONS 2021.



Die spoga horse – die Weltleitmesse der internationalen Pferdebranche – rief in diesem Jahr erstmalig, auch ohne physische Messe in Köln – dazu auf, Produkte einer interdisziplinären Jury im Rahmen der spoga horse TOP INNOVATIONS 2021 vorzustellen. Unternehmen aus zehn Ländern folgten dem Aufruf und reichten insgesamt über 60 innovative Produkte ein. Diese Resonanz zeigt die starke Innovationskraft der Branche und die Bedeutung der spoga horse als internationale Plattform für Innovationen der gesamten Pferdebranche. Zukunftstrends feiern hier ihre Premiere.



Folgende fünf Produkte sind die spoga horse TOP INNOVATIONS 2021:



Green-Line Turnout, die umweltfreundliche Pferdedecke aus recycelten Materialien, von der Firma Bucas Ltd. (Irland).



uvex elexxion Tocsen, der Hybrid-Reithelm von der Firma UVEX SPORTS GmbH & Co. KG (Deutschland). Der Reithelm hat ein intelligentes Notrufsystem, bestehend aus einem integrierten Sturzsensor, kombiniert mit einer Smartphone-App. Dieses System erkennt automatisch Stürze und kann automatisch einen Notruf senden.



uvex exxential II LED von der Firma UVEX SPORTS GmbH & Co. KG (Deutschland) ist ein Reithelm mit einem innovativen Helmlichtsystem für noch mehr Sichtbarkeit und Sicherheit des Reiters. Die integrierten LED-Spots (seitlich weiß, hinten rot) sind im Stand-by-Modus nicht sichtbar und werden per Tastendruck aktiviert.



Amigo AmEco 12 Plus Turnout von der Firma Horseware Products Ltd. (Irland) ist eine Pferdedecke aus dem Recycling-Gewebe rPET, das vollständig aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird.



leoveties von der Firma Dr. Jacoby GmbH & Co. KG (Deutschland), die 100% kompostierbare Verpackung des Belohnungsmittels besteht aus einer Kombination von Kraftpapier und PLA (100% biologisch, hergestellt aus Mais- und Zuckerstärke) und wird komplett über den Biomüll entsorgt.



Die diesjährige Preisverleihung der spoga horse TOP INNOVATIONS und weitere Informationen zu den fünf Gewinnern, den Nominierten sowie zur Jury finden Sie online auf www.spogahorse.de/top-innovations .



Mit diesem Erfolg der ersten Edition der spoga horse TOP INNOVATIONS gehen die Planungen für die Veranstaltung 2022 mit ganz großen Schritten voran. Die nächste physische spoga horse wird vom 5. bis 7. Februar 2022 auf dem Kölner Messegelände stattfinden und auch 2022 heißt es wieder: Wer sind die diesjährigen spoga horse TOP INNOVATIONS. Denn die Zukunft beginnt immer im Jetzt.





