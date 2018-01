VR Classics - von Kindheit an...

Neumünster – Die jüngsten Teilnehmer im Sattel sind manchmal erst 12 Jahre alt und entfalten trotzdem mächtig viel Ehrgeiz. Dort wo schon Veranstalter Paul Schockemöhle für Furore im Großen Preis sorgte, tritt auch die ganz junge Generation gern an - bei den VR Classics in Neumünsters Holstenhallen vom 15. - 18. Februar. Ganze Reitergenerationen kennen das internationale Turnier in- und auswendig und zwar seit ihren Kinder- und Jugendtagen. Möglich ist das, weil die VR Classics sich seit vielen Jahren als ein Standort der Jugendförderung verstehen.

Den sportlichen Ausdruck findet das in den Championaten der Pferdestadt Neumünster, im Relais/ Stafettenspringe, dem BioCina-Preis, im Jugend Team-Cup - präsentiert von PeerSpan und auch im Show-Wettbewerb der Volksbanken Raiffeisenbanken und easyCredit. Bei diesen Ereignissen im Programm des internationalen Turniers ist Jugend absoluter Trumpf mit maßgeblicher Unterstützung von erwachsener Seite.



Eröffnung mit der Generation U25

Schon am Donnerstag beginnen die VR Classics rasant mit den Championaten für die Ponyreiter des Landes, den Junioren und Jungen Reitern und mit dem Show-Wettbewerb, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert. Für Neumünster qualifiziert oder nominiert zu sein, das ist für die junge Generation ein Ziel. Theresa und Flemming Ripke aus Steinfeld - inzwischen beide Medaillengewinner bei Europameisterschaften - waren darauf genauso versessen wie das junge Bundeskadermitglied Johanna Beckmann aus Brunsbüttel. Nicht minder begehrt ist die Nominierung für das Mannschaftsspringen Kl. M, also für den Jugend Team-Cup, der jedes Jahr bei den VR Classics beginnt und danach bei verschiedenen Stationen fortgesetzt wird. Wenn man so will eine eigene kleine Nationenpreisserie im Norden bei der aussichtsreiche junge Kandidaten in Sponsorenteams starten. Ganz abgesehen davon, das Mannschaftssport den Jugendlichen Spaß macht, ist der Cup eine Art “Schule für künftige Nationenpreisreiter”. Die VR Classics sind eine Station auf diesem Weg.



Klein und Groß gemeinsam

Während die Ponyreiter am Donnerstag schon ihr Championat beenden, und der Jugend Team-Caup am Donnerstagabend entscheiden wird, geht es für Junioren und Junge Reiter am Samstagmittag in die Finalprüfung. Eine ungewöhnliche Prüfung ist am Freitagabend ein besonderer Augenschmaus: Das Stafettenspringen. Ein Ponyreiter und ein Sportpromi im Sattel treten gemeinsam als Team in einem Relaisspringen an. Das zeigt ganz ungewöhnliche Ergebnisse. So fand die spätere Mannschaftswelt und -europameisterin Janne Meyer-Zimmermann als Ponyreiterin, das ihr Teampartner ein wenig “langsam” war und gab mit Pony Jack in the Box mächtig “Gas”. Der Teampartner übrigens war damals schon Olympiasieger, später dann Weltmeister - Jos Lansink aus Belgien.

Carsten-Otto Nagel (Wedel) trat mit seiner Nichte Johanna Huesmann im Stafettenspringen an, Klas-Kristoff Kudlinski wurde vom dreimaligen Derbysieger Toni Haßmann unterstützt und Anna-Maria Fuge Barrachina (Süderbrarup) hatte 2010 keinen geringeren als Top-Reiter Marcus Ehning als Stafettenpartner - wahrscheinlich glühend beneidet von sämtlichen Ehning-Fans…

All das gibt es auch 2018 wieder in den Holstenhallen für die junge Generation im Springsport bei den VR Classics. Jugend gibt den Takt vor bei einem der ältesten deutschen Turniere, erst danach kommen die Promis der Szene wie die Kandidaten im FEI World Cup Dressur oder für die Weltranglistenspringen der VR Classics. Auch Titelverteidiger Philip Rüping, der 2017 den Großen Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken gewann, weiß nur zu gut wie wichtig das ist. “Ich hab hier mit 15 bei Franke Sloothaak eine Trainingsstunde gehabt und ich war schon immer mit meinen Eltern hier. Mein Vater ist hier ja auch geritten”, erinnerte sich der Sieger nach dem Triumpf an seine schönsten Erlebnisse bei den VR Classics in Neumünster….



Tickets!

Wer dabei sein möchte, wenn ganz junge Talente auf Stars treffen, wenn der FEI World Cup Dressage in den Holstenhallen zelebriert wird, der muss sich sputen, denn der Vorverkauf läuft nur noch bis zum 13. Februar. Bis zu diesem Tag können Tickets auch im Caspar-von-Saldern-Haus im Haart 32 in Neumünster erworben werden, bzw. vorbestellte Tickets abgeholt werden. Die Öffnungszeiten: Di. & Mi. 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr, Do. 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr.

Außerdem sind Karten seit dem 3. Januar 2018 auch über www.adticket.deerhältlich und unter der Telefon-Hotline: (04321) 75 54 21 oder unter der e-mail-Adresse tickets@vr-classics.de. Und ab dem 14. Februar gibt es Eintrittskarten direkt an den Holstenhallen am Eingang Halle 4/ 5.

Informationen zu den VR Classics 2018, Impressionen, Nachrichten und Details zu Preisen und Plätzen gibt es im Internet unter: www.pst-marketing.de. Ganz einfach finden Sie die Veranstaltung unter #VRClassics.