Springreiter Jörg Naeve, Thomas Voss + Michael Grimm haben Nennung für Ball der Pferdefreunde abgegeben

PRESSEDIENST des PFERDESPORTVERBANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN Die Springreiter Jörg Naeve, Thomas Voss und Michael Grimm haben ihreNennung für den Ball der Pferdefreunde abgegeben (Neumünster) Am Samstag, den 21. Januar 2017 öffnen die Holstenhallen Neumünster wieder ihre Tore für die 18. Auflage des Balls der Pferdefreunde. Das gesellschaftliche Spitzenereignis, organisiert vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V., lockt auch in diesem Jahr wieder tausende Pferdesportfans und viele weitere Gäste in die festlich geschmückten Holstenhallen. Die Eröffnung des Balles übernehmen in diesem Jahr Stefan Studt, Minister

für Inneres u. Bundesangelegenheiten, sowie der Vorsitzende des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein (PSH), Dieter Medow.

Nach diesem Auftakt geht es dann direkt auf die Tanzflächen. An diesem Abend wird die wohl erfolgreichste Coverband Norddeutschlands, TIN LIZZY, die Gäste musikalisch erstklassig unterhalten und gemeinsam mit unterschiedlichen Walking Acts sowie Comedians die Nacht zum Tag machen. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr die Band TIN LIZZY nach einer großartigen Resonanz im vergangenen Jahr erneut verpflichten konnten und freuen uns auf eine festliche Ballnacht“, sagt Matthias Karstens, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein e.V. Nur noch an der Abendkasse haben Kurzentschlossene und Last-Minute-Ball- Besucher Chancen auf Tickets. Die Abendkasse ist am 21. Januar 2017 von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr an den Holstenhallen geöffnet. Bad Segeberg, 16. Januar 2017 Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein. Kontakt: Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. Marienstraße 15 23795 Bad Segeberg Telefon: 04551/8892-0 Telefax: 04551/8892-20 E-Mail: info@pferdesportverband-sh.de Web: www.pferdesportverband-sh.de Geschäftsführer: Matthias Karstens Pressekontakt: Comtainment Gesellschaft für vitale Kommunikation mbH Rönner Weg 29 24223 Schwentinental