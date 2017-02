Springreiterin Anna-Julia Kontio künftig bei J.S. Sportpferde

PRESSEMITTEILUNG

Anna-Julia Kontio künftig bei J.S. Sportpferde (Neunkirchen-Seelscheid) Die finnische Springreiterin Anna-Julia Kontio wechelt Mitte Februar auf die Reitanlage J.S. Scherer/ Jochen Scherer und verstärkt dort das Team, zu dem auch der deutsche Springreiter Tobias Meyer zählt. Die 26-jährige Amazone aus der Nähe von Tampere/ Finnland freut sich auf die neue Aufgabe. „Das, was ich mache, mache ich immer hundertprozentig,“ so Kontio, „und ich freue mich sehr auf neue Pferde und darauf, wieder zu reiten.“ Für Jochen Scherer steht fest, das Anna-Julia Kontio zu den besten jungen Amazonen zählt. Rund fünf Jahre lang hat die Tochter pferdebegeisterter Eltern im renommierten Schweizer Stall von Thomas und Martin Fuchs gearbeitet und kehrte im Oktober 2016 in ihre finnische Heimat zurück. „Schon damals hat Herr Scherer gefragt, ob ich für J.S. Sportpferde reiten möchte“, so Kontio. Die Springreiterin wollte jedoch zunächst eine Pause einlegen. Anna-Julia Kontio zählte zum finnischen Springreiterteam bei den Weltreiterspielen 2014 in Frankreich und vertrat schon als Juniorin und Junge Reiterin die Farben ihres Landes bei Europameisterschaften. Zuletzt war sie Zweite im Großen Preis des CSI4* Ascona und Siegerin im Großen Preis von Selva di val Gardena. Auch Tobias Meyer ist froh über die kompetente Verstärkung im Sportstall: „Das ist gut. Zudem kann einer vom anderen lernen“. Jochen Scherer ist derweil bereits auf der Suchen nach weiteren Pferden. „Wir planen längerfristig auch mit Blick auf Championate und sind dabei auch offen für neue Ideen, wir haben nun auch die Kapazitäten, Berittpferde anzunehmen“, so der Inhaber der Anlage J.S. Sportpferde. Den ersten Turniereinsatz soll Anna-Julia Kontio Mitte März im italienischen Arezzo haben. Hier geht es zum Videolink: Anna-Julia Kontio mit Fardon bei den Weltreiterspielen 2014 in Frankreich https://www.youtube.com/watch?v=smmMydvd01I

