Amadeus Horse Indoors 2019

Springsport auf 4-Sterne-Niveau: Weltstars im Springsattel kommen nach Salzburg

Im Travel Charme Grand Prix Salzburg geht es am Sonntag, den 8.Dezember um 95.000 Euro Preisgeld und auch Vorjahressieger Tobias Meyer (GER) wird sein Glück wieder versuchen. © Daniel Kaiser

Sechs Weltranglistenspringen mit einem Gesamtpreisgeld von rund 300.000 Euro warten heuer bei der Amadeus Horse Indoors auf die internationalen Springreiter.

Im Stall Römerhof Championat von Salzburg (Samstag, 07.12. ca. 19 Uhr) gibt es 45.000 Euro zu gewinnen, im Travel Charme Grand Prix Salzburg (Sonntag, 08.12. ca. 16 Uhr) sind gar 95.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben - und die Konkurrenz ist groß.

Die Schweiz hat u. a. die Nummer 33 der Welt, Pius Schwizer, im Talon, Deutschland wartet u. a. mit dem Titelverteidiger im Amadeus Grand Prix 2018, Tobias Meyer, auf und Irland hält mit der Nummer 48 der Welt, Shane Breen, dagegen.

Ein starkes Team entsenden die Niederlande, allen voran die drei Olympia-Silbermedaillisten Jur Vrieling, Marc Houtzager und dem Salzburg Grand Prix-Sieger 2017, Gerco Schröder.

Großbritannien wiederum geht mit WM-Teilnehmerin Holly Smith, der Legende Michael Whitaker und der Next-Whitaker-Generation, Jack und William, ins Rennen.

Österreichs Springreiter werden von der heimischen Nummer 1 und Nummer 23 der Welt, Max Kühner (T), angeführt. Starke Unterstützung kommt von Julia Kayser (T), Gerfried Puck (ST), Stefan Eder (OÖ, Christian Juza (S), Roland Englbrecht (OÖ), Matthias Raisch (OÖ), Christian Rhomberg (V) und Dieter Köfler (K).

Max Kühner (AUT/T) war zuletzt 2014 in Salzburg am Start und ist als Nummer 23 der Welt natürlich einer der großen Favoriten in der Salzburgarena. © Fotoagentur Dill

Die AMADEUS HORSE INDOORS 2019 AUF EINEN BLICK

Wann? 5. bis 8. Dezember 2019

Wo? Messezentrum Salzburg & Salzburgarena

Kartenvorverkauf: Ticketmaster www.ticketmaster.at

Web: www.amadeushorseindoors.at

Facebook: www.facebook.com/AmadeusHorseIndoors

Instagram: www.instagram.com/amadeushorseindoors



Messe: Do-So 9-18 Uhr

Do-So 9-18 Uhr Sport: Do-So ab 8 Uhr bis Turnierende

Do-So ab 8 Uhr bis Turnierende

Pferdemesse

Pferdemesse Pferdeshow

Springturnier CSI4*

Dressurturnier CDI4*

CDI-W mit FEI World Cup™

Voltigierturnier

Hallenvielseitigkeit

Travel Charme Grand Prix Salzburg

Römerhof Championat CSI4*

Nachwuchsspringturnier CSIPChJYU25

Finale European Youngster Cup (EY Cup)

Pony-, Children- und Junioren-Touren

Springturnier für Amateure CSIAm

Springturnier CSN-A

Dressurturnier CDN-A

Driving Challenge

Knock-out-Springen „Austria against the world“

Working Equitation

Mounted Games

Mini Working Equitation für Kinder

Pferdeverkaufsschau

Fun4Kids-Area

Rider’s Partys

