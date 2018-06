Starker Auftritt im NÜRNBERGER BURG-POKAL des Dressurfestivals Bonhomme

Kira Wulferding. Foto Copyright Maximilian Schreiner

Nürnberg / Werder, 24. Juni - Bohemian Rhapsodie ist das Siegerpferd von Kira Wulferding in der Qualifikation des NÜRNBERGER BURG-POKALs, ausgetragen auf dem Gestüt Bonhomme. Vor den Toren Berlins setzte sich die profilierte Ausbilderin mit einer souveränen Vorstellung vor Susan Pape und Ann-Christin Wienkamp durch. Für Kira Wulferding bedeutet dies den zweiten Startplatz für das Finale der populären Turnierserie, das am Jahresende in der Frankfurter Festhalle ausgetragen wird. Mit Brianna triumphierte sie bereits Anfang Mai im mecklenburgischen Redefin.

75,927% stehen für das Siegerpaar auf der Ergebnisliste, der zweitbeste Wert des diesjährigen Zyklus. Übertroffen lediglich von Kira Wulferding selbst, damit gilt die Pferdewirtschaftsmeisterin nach der Hälfte der zwölf Qualifikationen als aktuelle Favoritin für die Festhalle. Mit Bohemian Rhapsodie, einer neunjährigen rheinländischen Stute, gewann die Wildeshausenerin sowohl die Einlaufprüfung am gestrigen Samstag als auch den entscheidenden Leistungsvergleich heute.

Einen knappen halben Prozentpunkt dahinter positionierte sich Susan Pape mit Harmony's Eclectisch und 75,512% auf Rang Zwei, für die Dritte Ann-Christin Wienkamp wurden glatt 75,000% notiert. Insgesamt bestach der Wettbewerb auf dem Gestüt Bonhomme durch eine hohe Qualität: zehn der zwölf Teilnehmer überwanden die 70%-Marke, selbst für die Letztplatzierte standen am Ende 69,9515%, ein in der Breite noch nie dagewesenes Ergebnis.

Seit 1992 steht der NÜRNBERGER BURG-POKAL im Turnierkalender und gilt seither als wichtige Kaderschmiede des deutschen Dressursports. Impuls des NÜRNBERGER BURG-POKALs ist Hans-Peter Schmidt, Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung. Der passionierte Pferdemann setzt sich seit vielen Jahren für den partnerschaftlichen Umgang von Reiter und Pferd und und wurde für seine Verdienste um den Pferdesport 2016 mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de



NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018

Ergebnisse

Hagen - Friederike Hahn - Die Fürstin - 74,366%

Mannheim - Dorothee Schneider - First Romance - 73,659%

Redefin - Kira Wulferding - Brianna - 76,171%

München-Riem - Annabel Frenzen - Silber Stern - 72,756%

Balve Optimum - Hubertus Schmidt - Bonamour - 73,372%

Dressurfestival Bonhomme - Kira Wulferding - Bohemian Rhapsodie - 75,927%

Standorte und Termine

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage - 05.07. – 08.07.

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle - 26.07. – 29.07.

Verden / Verden International - 01.08. – 05.08.

Donaueschingen / CHI Donaueschingen - 16.08. – 19.08.

Schenefeld / Horse & Classic - 23.08. – 26.08.

Nürnberg / Faszination Pferd - 30.10. – 04.11.



Finale Frankfurt / Festhallen Reitturnier - 13.12. - 16.12.

Pressekontakt

mh public relations Michael Heinen