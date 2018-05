Start-Ziel Sieg für Annabel Frenzen und Silber Stern im NÜRNBERGER BURG-POKAL

© Maximilian Schreiner

Nürnberg / München, 13. Mai – Silber Stern heißt der Star der Qualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL im Rahmen der Pferd International in München. Der erst siebenjährige Rheinländer Wallach holte sich, vorgestellt von Annabel Frenzen, sowohl in der Einlaufprüfung als auch in der Finalqualifikation den ersten Platz. Das Paar siegte am Sonntag mit 72,756 Prozent. Frenzen durfte sich sogar doppelt freuen, denn mit ihrem zweiten Pferd Kiefferhof’s Imperius sicherte sie sich mit 72,268 Prozent zusätzlich noch den zweiten Platz. An dritter Stelle rangierte Uwe Schwanz mit seiner Nachwuchshoffnung Rockson. Das Paar erhielt 71,634 Prozent.

„Ich bin richtig stolz auf meine Pferde. Silber Star und Imperius haben einen guten Job gemacht“, freute sich die strahlende Siegerin. Die Reiterin ist indes in der Szene keine Unbekannte.Sie gewann bisher knapp 90 Prüfungen der schweren Klasse und gilt auch als erstklassige Ausbilderin junger Pferde.

Vom 07. bis 10. Juni wird im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve das nächstze Finalticket der renommierten Prüfungsserie vergeben. Der NÜRNBERGER BURG-POKAL ist ein stetiges Versprechen auf die Zukunft des Dressursports hierzulande: Bislang gewannen Pferde, die über diese Reihe gefördert wurden, 135 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt-und Europameisterschaften sowie nationalen Titelkämpfen.

Seit ihrer Premiere 1992 liefert diese Serie einen wichtigen Impuls für den Dressursport und hat seither die Ausbildung junger Dressurpferde nachhaltig verändert. Initiator der Prüfungsreihe ist der Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung, Hans-Peter Schmidt, zugleich Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbands. In den Anforderungen, die an die jungen Pferde gestellt werden, sieht das Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN pferdegerechte Standards gesetzt. Nur das sorgfältige und geduldige Heranführen an höchstes sportliches Niveau sowie der vertrauensvolle Umgang mit dem Pferd sind Voraussetzungen für spätere Höchstleistungen.

Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de



NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018

Standorte und Termine

Hagen - Friederike Hahn - Die Fürstin - 74,366%

Mannheim - Dorothee Schneider - First Romance - 73,659%

Redefin - Kira Wulferding - Brianna - 76,171%

München-Riem / Annabel Grenzen - Silber Stern - 72,756%

Balve Optimum / Deutsche Meisterschaft - 07.06. – 10.06.

Dressurfestival Bonhomme - 21.06. – 24.06.

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage - 05.07. – 08.07.

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle - 26.07. – 29.07.

Verden / Verden International - 01.08. – 05.08.

Donaueschingen / CHI Donaueschingen - 16.08. – 19.08.

Schenefeld / Horse & Classic - 23.08. – 26.08.

Nürnberg / Faszination Pferd - 30.10. – 04.11.



Finale Frankfurt / Festhallen Reitturnier - 13.12. - 16.12.

mh public relations Michael Heinen