Stutenleistungsprüfung Marbach 2019

Testsiegerinnen Quiwi Nation v. QUIWITINO und My Lady v. Morricone

Siegerin Feldprüfung My Lady v. Morricone. Foto: Archiv Marbach

Marbach, 26.07.2019. Gut frequentiert waren die Stations- und Feldprüfungen für Reitpferdestuten in Marbach: Insgesamt 30 Stuten stellten sich dem Richtergremium um den ehemaligen Zuchtleiter Gert Gussmann und den Turnierrichter Gerd Sickinger . Nikolaus Kühn und Simon Metz testeten die jungen Stuten in vorbildlicher Weise als Fremdreiter. Die Fachleute lobten das Marbacher Stationsteam um Hauptsattelmeister Rolf Eberhardt , der mit dieser Leistungsprüfung sein Debut als Trainingsleiter gab.

In der Feldprüfung siegte die dreijährige Stute My Lady v. Morricone-Donnerhall aus dem Besitz und der Zucht von Hugo Matthaes , Bad Liebenzell, mit der Tagesbestnote von 8,15. Von den Fremdreitern erhielt sie eine 9,0 in der Rittigkeit und bewies neben den guten Grundgangarten, Teilnote Dressur 8,13, auch Talent am Sprung, Teilnote Springen 7,98. Die vierjährige Flora von Heeke v. Self made-Londonderry (Z: Hubert Ratermann , Alfhausen) reiht sich mit einer Gesamtnote von 7,85 auf Rang zwei. Mit einer gewichteten Endnote von 7,79 wird A little wonder S v. Atlantus van de Roshoeve-Caretino Dritte (Z. u. B.: Sabine Reisenauer , Uhingen). Sie überzeugte vor allem im Freispringen mit jeweils 9,0 in der Manier und Vermögen. La Joyeuse v. Landry-Ravasz Roka aus der Zucht von Miriam Grötzinger , Ehingen, und dem Besitz von Katja und Jan Kober , Renningen, wird viertbeste Stute mit 7,53.

Die Siegerin und Platzierten der Feldprüfung in Marbach (Foto: Archiv Marbach)

Siegerin der Stationsprüfung 2019 wurde die Marbacher Stute Quiwi Nation v. QUIWITINO-Capitol I mit einer Teilnote Springen 8,6, Teilnote Dressur 7,38 und insgesamt einer glatten 8,0. Knapp dahinter folgt auf Rang zwei die ebenfalls im Haupt- und Landgestüt Marbach geborene Dämonin v. DAMON-METTEUR mit einer Gesamtnote von 7,99. Hier vergaben die Fremdreiter die Note 9,0 für die Rittigkeit. Rang drei ging an Rock of Love v. ROCK MY SOUL-GARDEZ mit einer Gesamtbewertung von 7,84. Über den vierten Platz ihrer Stute Finja v. FLEINER-Loxley (7,8) freute sich die Besitzerin Saskia Sickinger (Z: Josef Anton Vogel , Leutkirch). Die Siegerin und Platzierten der Stationsprüfung in Marbach (Foto: Archiv Marbach)

Das Haupt- und Landgestüt Marbach stiftete zwei Deckgutscheine und eine Siegerdecke für die jeweilige Siegerin der Stations- und Feldprüfung. Das Pferdesporthaus Loesdau gab zwei besticke Halfter und Stricke für Platz zwei. Die Firma Josera stiftete zahlreiche Futter- und Sachpreise, so dass jeder Beschicker bedacht wurde. Wir danken den Sponsoren für die großzügige Unterstützung.

Dr. Claudia Gille-Eberhardt , verantwortlich im Gestüt für die Durchführung der Stutenleistungsprüfungen, zeigte sich sehr zufrieden und betonte die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg bei Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung.

(Foto: Archiv Marbach)

Weitere Informationen zum ältesten Gestüt Deutschlands

