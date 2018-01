style-your-garage - Pferdestall im Wohnzimmer oder in der Garage gefällig?

Pressemitteilung

Modern und responsiv: die neue Website von style-your-garage

Umfangreiches Facelift für den beliebten Onlineshop

Verbesserte Anwenderfreundlichkeit

Modernes, klares Design

Mobil optimiert für sämtliche Endgeräte

(München, 17. Januar 2018) Ab sofort startet der Onlineshop style-your-garage mit neuem, trendigem Look und optimierter Benutzerfreundlichkeit durch. Die übersichtliche Startseite informiert den Nutzer auf einen Blick über die wichtigsten Inhalte. Ebenso klar wurden die Unterseiten gestaltet. Die Benutzerführung wurde vereinfacht und das Design überarbeitet. So stehen Produktbilder nun stärker im Vordergrund und die Suchfunktion wurde verbessert. Doch die neue Website sieht nicht nur gut aus, sie ist auch auf dem jüngsten Stand der Technik: Dank ihrer mobilen Optimierung lässt sie sich auf Tablets und Smartphones ebenso gut nutzen wie auf Desktops und Laptops.

Das Münchner Unternehmen, das im Jahr 2008 die ersten fotorealistisch bedruckten wetterfesten Garagenplanen präsentierte, bietet inzwischen hunderte von Motiven an, die auf dem tristen Grau von Garagentoren im Handumdrehen verblüffende optische Illusionen entstehen lassen, die den Betrachter ins Staunen versetzen. Die mit Klettband fixierten Planen sind im Nu angebracht und können mühelos wieder entfernt werden. Auf Wunsch fertigen die Münchner Sonderdimensionen und individuelle Motive an. Neben den Garagenplanen wurden inzwischen auch Türfolien, Kühlschrankfolien und Balkonbanner in das Programm von style-your-garage integriert. Ganz neu im Programm sind Spritzschutzfolien, kaschiert auf Alu-Dibond, die als Wandblenden für verblüffend neue Eindrücke hinter dem Herd sorgen.

Bewährtes dagegen hat www.style-your-garage.com beibehalten. So bieten die Münchner nach wie vor unter der Rufnummer +49 (0)89 452 455 217 eine Inhouse-Servicehotline an, die den Kunden kompetent in allen Fragen rund um die Folien und Planen berät.

„Neben einer fortschrittlichen Optik stand die leichtere und intuitive Handhabung bei unserem Relaunch ganz oben auf der Agenda. Wir meinen, beides ist gut gelungen und freuen uns auf das Feedback unserer Kunden“, so Verena Lenninghausen, General Manager von style-your-garage.

