Süddeutsche Karl May-Festspiele Dasing legen 2022 eine Pause ein

Dasing. The Show Must Go On! Ein Motto, das bei den Süddeutschen Karl May-Festspielen stets Prioritat hatte. Als Festspiel-Gründer Fred Rai 2015 verstorben ist, als 2017 ein Feuer die Western-City

in Schutt und Asche gelegt hatte und auch Corona in 2020 und 2021 – die Süddeutschen Karl May-Festspiele konnte nichts ausbremsen. Jetzt hat sich die Geschaftsleitung jedoch dazu entschieden, im

kommenden Jahr, 2022, keine Süddeutschen Karl May-Festspiele durchzuführen. „Kein generelles Ende, aber eine Pause“, betont Geschaftsleiter Volker Waschk.



Zeit zum Ausruhen wird dem Team dennoch nicht bleiben, nur der Fokus verandere sich, sagt Waschk: „Wir wollen uns auf den Reitbetrieb fokussieren, unser Angebot im RAI-Reiten scharfen und an der

einen oder anderen Stelle erganzen.“ Gleiches gelte auch für die Bundesvereinigung für RAI-Reiten, die mit über 25 RAI- Ausbildungsstatten in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland eine wichtige

Saule des von Fred Rai geschaffenen Reitstils und vor allem der damit einhergehenden Philosophie vom artgerechten Umgang mit Pferden ist. „Hinzu kommt, dass wir in 2020 und 2021 den Bebauungsplan für

unser Gelande auf den Weg gebracht haben. Nun ist es an der Zeit, sobald entsprechende Genehmigungen final vorliegen, den Planen Taten folgen zu lassen“, erklart der Geschaftsleiter. Geplant

ist ein moderner Offenstall mit den zugehorigen Einrichtungen für Mensch und Pferd; auch das Schulungszentrum und das Ubernachtungsangebot für Seminargaste und Ferienkinder soll ausgebaut werden.



Neuauflage der Karl May-Festspiele nicht ausgeschlossen



Gabriele Amrhein, die die Western-City und damit auch die Festspiele nach dem Tod von Fred Rai kontinuierlich weitergeführt hat und heute alleinige Eigentümerin ist, will neben dem Reitbereich auch

den Eventsektor des Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Aber: Um die vorliegenden Konzepte für das RAI-Reiten umzusetzen, sei nicht nur viel zeitlicher Einsatz gefordert, sondern auch finanzielles

Engagement. Um dabei zielgenau arbeiten zu konnen, führt sie zurzeit Gesprache, um engagierte Partner zu finden und damit alles auf mehrere Schultern zu verteilen.



Die Süddeutschen Karl May-Festspiele fanden nach dem Großbrand 2017 zwar weiterhin statt, das begleitende Angebot für zum Beispiel Gastronomie fand jedoch ausschließlich in mobilen Bauten mit

befristeten Genehmigungen statt. Jetzt sei es an der Zeit, wieder etwas Dauerhaftes zu etablieren. Eine Neuauflage der Karl May-Festspiele schließe das bewusst nicht aus.



Mit neuen Ideen in eine spannende Zukunft starten

Fans und Freunde der Süddeutschen Karl May-Festspiele hatten für 2022 die große Inszenierung von „Winnetou und Kapitan Kaiman“ erwartet. Auf Grund geltender Corona-Beschrankungen musste dieses

Stück schon 2020 und 2021 zu Gunsten kleinerer, kammerspielartiger Inszenierungen in die Warteschleife. Dort verbleibt es nun erst einmal. Wer noch Tickets oder Gutscheine hat, wird vom

Festspiel-Team in den nachsten Wochen kontaktiert und bekommt der Geschaftsleitung zufolge das bezahlte Geld in voller Hohe erstattet.

„Wir freuen uns auf die Zukunft“, sagt Volker Waschk, „um dem Kern - RAI-Reiten - die volle Aufmerksamkeit widmen und ihn weiter ausbauen zu konnen, aber auch neue Ideen für den Eventsektor

zu entwickeln.“ Und: „Besonders freuen würde es mich, den einen oder anderen Festspielbesucher in Zukunft auch beim RAI-Reiten zu begrüßen.“ Denn mit oder ohne Karl May-Festspiele, in Dasings

Western-City gilt auch weiterhin: The Show Must Go On!

Volker Waschk

WESTERN-CITY